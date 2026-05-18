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México

UNAM instala un Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial para el análisis de esta tecnología

El organismo busca guiar la discusión e investigación sobre la IA a través de diferentes disciplinas para garantizar su uso con visión humanista.
lun 18 mayo 2026 04:58 PM
UNAM instala Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial
Pablo Pruneda Gross, actual encargado de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, será el coordinador del Consejo de Inteligencia Artificial. (Foto: UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes un Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial. Este órgano tendrá la responsabilidad de analizar los avances tecnológicos en el país.

También busca comprender los fenómenos asociados a la IA y diseñar una estrategia que alinee esta herramienta con la educación, la ciencia y la tecnología para hacer frente a los problemas nacionales y elaborar mejores políticas públicas.

Además tiene por objetivo guiar el uso de las nuevas tecnologías hacia el beneficio e interés general.

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“La tecnología debe acompañarse siempre de una perspectiva humanista”, declaró el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, al presidir la instalación.

El nuevo Consejo jugará un papel clave: promover la coordinación con el gobierno sobre temas de Inteligencia Artificial (IA) y la adopción de buenas prácticas.

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Lomelí explicó que el Consejo no funcionará solo para acompañar el avance de los procesos tecnológicos, sino para conducir su evolución y uso.

La finalidad es que estos instrumentos sirvan para la atención de problemáticas sociales y contribuyan a la disminución de desigualdades, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), aseguró que la instalación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial es un hecho histórico.

Explicó que los trabajos que lleve a cabo este organismo serán referencia para todo el sistema de educación superior del país.

La secretaria subrayó que, si la IA se usa con ética y visión pública, puede convertirse en una de las mejores herramientas educativas y científicas.

“Que la UNAM asuma de manera organizada e interdisciplinaria la discusión de la Inteligencia Artificial envía una señal muy importante: su compromiso y responsabilidad con México”, destacó.

¿Qué es el Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial?

Este organismo se encargará de reunir y analizar las investigaciones que la UNAM realiza sobre la IA para estructurarlas en estrategias al servicio del país.

La Universidad Nacional inició los análisis desde hace seis años. Actualmente, 130 personas de distintas disciplinas, desde el Derecho, la Física, Sociología, Economía, hasta las Matemáticas, la Informática y la Psicología, investigan esta tecnología.

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Pablo Pruneda Gross será el coordinador del Consejo. Él es, además, el encargado de la Línea de Investigación en Derecho e Inteligencia Artificial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

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Educación UNAM

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