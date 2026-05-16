Michoacán se resigna a vivir con miedo al narco a seis meses del asesinato de Carlos Manzo

Casi un centenar de alcaldes fueron asesinados en México desde que se disparó la violencia en 2006. El homicidio de Carlos Manzo, no obstante, marcó un antes y un después en la lucha de Sheinbaum contra el narco.

Solo en Michoacán, el estado del oeste mexicano donde se encuentra Uruapan, se desplegaron 12,000 militares.

Los habitantes se resignan a convivir con la violencia.

"Uno aprende a vivir con el miedo", dice a la AFP Natalia Miranda, de 24 años. "Ya no puedes estar tan tarde por las calles" porque "de los asaltos no sales vivo", agrega la joven, que estudia Educación.

"A veces uno dice: 'Mejor me quedo en mi casa por seguridad'", explica Teresa Silva, de 50 años, mientras los soldados de la guardia nacional, con uniforme camuflado y fusiles, patrullan las calles de esta ciudad rodeada de cerros talados para plantar aguacate.

Michoacán, del tamaño de Costa Rica, es epicentro de una industria aguacatera valuada en 5,000 millones de dólares anuales, así como de una fuerte industria limonera.

Aquí, como en gran parte de México, la prosperidad atrae también a la economía ilegal, que florece en medio de la extorsión, el narcotráfico y el reclutamiento y adiestramiento forzado de jóvenes vulnerables por parte de los cárteles.

Manzo era un alcalde pintoresco que siempre vestía sombrero vaquero, desafiaba al crimen organizado y exigía mano dura a Sheinbaum.

"Hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con esas lacras de la sociedad", aseguraba en relación a los narcos. Un joven de 17 años presuntamente reclutado por el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le disparó varias veces en plena plaza pública durante la gran fiesta de México, el Día de Muertos.