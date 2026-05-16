Michoacán se resigna a vivir con miedo al narco a seis meses del asesinato de Carlos Manzo

Fue en Uruapan donde grupos armados lanzaron cinco cabezas humanas a una pista de baile en 2006, uno de los hitos que inspiraron la llamada "guerra contra el narco" del entonces presidente Felipe Calderón.
Así arrancó la espiral violenta que sacude México desde hace 20 años, coinciden expertos. "Michoacán llegó a estar en la frontera del estado fallido", dice a la AFP el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en su despacho en la capital estatal, Morelia.
Recuerda que los agricultores crearon grupos de autodefensa, pero el resultado fue más violencia.
"Los cárteles controlan México"
Sheinbaum cambió la estrategia de "abrazos, no balazos" de su antecesor y mentor político, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien apostaba por combatir las causas de la violencia como la pobreza y la marginación, en lugar de confrontar directamente a los criminales.
La operación contra "El Mencho", originario de Michoacán, se realizó con apoyo de la inteligencia estadounidense.
La reacción del CJNG fue furibunda, con incendios y bloqueos de carreteras en dos tercios del país, imágenes que dieron la vuelta al mundo.
Pero las autoridades redoblaron la apuesta, y asestaron después nuevos golpes al cártel con la detención de Audias Flores "El Jardinero", presunto sucesor del líder fallecido, y su responsable contable, entre otros.
Desde que Sheinbaum llegó al poder en octubre de 2024, las autoridades detuvieron a 52.628 personas bajo sospecha de vínculos con el narco, decomisaron 392 toneladas de droga y desmantelaron 2.337 narcolaboratorios, informó el martes el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
No obstante, 60% de los mexicanos se siente inseguro, según una encuesta reciente.
La mandataria izquierdista está bajo la presión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien asegura que "los cárteles controlan México" y advirtió que actuará por su cuenta si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo". Sheinbaum niega estas acusaciones y rechaza firmemente cualquier injerencia extranjera.
Pese a que Sheinbaum puede mostrar resultados, Estados Unidos no afloja la presión y señaló otra de las lacras históricas de México: la narcopolítica.
La fiscalía de Nueva York acusó en abril de narcotráfico al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena. Pero las autoridades mexicanas rechazaron detenerlo a falta de pruebas.
"No podemos olvidar"
La viuda de Manzo, Grecia Quiroz, gobierna Uruapan desde la muerte de su esposo. Sin experiencia política, asumió el poder convertida en un símbolo de resistencia y exigencia de mayor firmeza al gobierno de Sheinbaum.
"No podemos olvidar lo que sucedió (...) Esto despertó no solo a Michoacán, despertó a todo México", dice Quiroz a la AFP, rodeada de guardaespaldas que impiden acercarse a ella.
Unas 20 personas fueron detenidas por el asesinato de Manzo, incluidos siete de sus escoltas. El joven que apretó el gatillo fue abatido inmediatamente por el equipo de seguridad del alcalde, que hubiera podido detenerlo.
Silva, ama de casa, descansa en un banco de la plaza de Uruapan, a pocos metros del memorial a Manzo y un retén militar.
"Está un poco más tranquilo", reconoce. A raíz de la violencia sale menos de su casa, pero no tiene otra opción que convivir con el miedo. "No podemos hacer otra cosa más que vivir", sostiene.