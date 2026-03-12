Publicidad

'El Licenciado' quiere declararse culpable por homicidio del alcalde Carlos Manzo

Autoridades federales han señalado al 'Licenciado' como el autor intelectual del homicidio del edil, quien fue atacado a tiros durante un evento por el Día de Muertos.
jue 12 marzo 2026 09:13 PM
Carlos-manzo
Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento de Día de Muertos. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

Jorge Armando ''N'', conocido como 'El Licenciado' y señalado por el homicidio del alcalde Carlos Manzo, busca un procedimiento abreviado, el cual provocaría que se declare culpable del crimen ante autoridades.

Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, dijo que se está revisando el caso para determinar si 'El Licenciado' puede o no solicitar ese procedimiento.

''La defensa quiere solicitar un abreviado. Es un tema que se está revisando si es posible o no. Tiene que aceptar la culpa del hecho y en base en eso tomar una determinación nosotros'', dijo el funcionario ante medios de comunicación.

Si se va a un proceso abreviado y 'El Licenciado' acepta la culpa, la sentencia se reduce en una tercera parte. Por un homicidio, la pena puede llegar hasta los 40 años de cárcel.

En noviembre, Jorge Armando negó estar involucrado en el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El presunto delincuente también rechazó formar parte o tener vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Marcha Uruapan
Grecia Quiroz denuncia a Leonel Godoy y Raúl Morón por homicidio de Carlos Manzo

Autoridades federales lo han señalado como el autor intelectual del homicidio del edil, quien fue atacado a tiros durante un evento por el Día de Muertos.

En su segunda audicencia, "El Licenciado" aseguró que estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo y que supuestamente fue asesor de diputados entre 2018 y 2021. Según él, lleva una vida normal y sus actividades pueden verificarse a través de documentos.

Jorge Armando argumentó que ha sido víctima de tortura desde su detención por el homicidio de Manzo.

En febrero de este año, Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.

La alcaldesa pidió que autoridades no se limiten a investigar a los autores materiales del asesinato de su esposo, sino que busquen a los autores intelectuales.

Quiroz ha dicho que para Godoy, Morón y Campos, Manzo representaba una amenaza por su supuesto crecimiento en encuestas rumbo a la elección de la Gubernatura en Michoacán en 2027.

En entrevistas periodísticas, los tres aludidos han negado tener algún vínculo con el crimen ocurrido durante la celebración del Día de Muertos en noviembre de 2025.

La alcaldesa ha estado en constante comunicación con autoridades federales de seguridad desde que ocurrió el homicidio de su esposo.

Autoridades no han dejado claro el móvil del crimen. Hasta el momento han sido detenidas casi 20 personas por el caso, algunas relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El homicidio de Carlos Manzo provocó movilizaciones a nivel nacional durante el 2025.

