México retoma la producción de vacunas de la mano de Pfizer y con tecnología "never frozen"

El proyecto se alinea con recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que sugiere a las naciones impulsar su producción local de vacunas para alcanzar la autosuficiencia sanitaria, refirió Rodrigo Sini, director senior de Asuntos Médicos para Mercados Emergentes en Pfizer.

“La inversión en inmunización no solo salva vidas, también impulsa el bienestar social y económico de los países”, aseguró en el Encuentro de Periodismo en Salud "El Poder de la Vacunación".

A decir de Miguel Betancourt, expresidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, esta decisión de la administración de Claudia Sheinbaum traerá beneficios, sobre todo porque el acceso a vacunas sigue siendo un reto a nivel global.

“A pesar de que la demanda de vacunas ha disminuido, todavía hay comunidades que no tienen acceso, o sea, todas las vacunas que se necesitan en el momento en que se necesitan”, explicó.

Adiós a la ultracongelación

La dosis anticovid de ARN mensajero revolucionó la vacunación. Aunque esta tecnología se estudiaba desde hace seis décadas, fue en 2020 cuando se probó por primera vez para la producción de biológicos y resultó un éxito.

Permitió crear dosis en un año, algo nunca antes visto. También dispuso la flexibilidad necesaria para actualizar las dosis en tiempo récord, a fin de que protejan de la variante circulante.

Durante la pandemia de covid, la aplicación de vacunas que requerían ultracongelación en zonas remotas representó un reto para el gobierno de México. (Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Sin embargo, esta vacuna tenía una dificultad importante: necesitaba congelarse a una temperatura de 70 grados bajo cero. Y, una vez que se descongelaba, se debía usar en un mes máximo.

Para un país como México, con poco acceso a infraestructura de cadenas de frío y con regiones de climas calurosos, aquello fue todo un reto.

“En la pandemia era un desafío contar con refrigeradores”, recuerda Rodrigo Sini.

Ahora, gracias a los avances tecnológicos, las próximas dosis funcionarán a temperaturas de entre 2 y 8 grados, el estándar para todas las vacunas.