La resolución gira en torno a la resolución de un conflicto familiar, en el cual un hombre realizó una inserción pagada en Reforma con acusaciones falsas contra su exesposa y familiares.

El origen del caso

Todo comenzó por un conflicto familiar tras un proceso de divorcio de una pareja, pago de pensión alimenticia y custodia de la hija entre ambos. Sin embargo, el problema escaló el 27 de julio de 2021, cuando el padre realizó una inserción pagada publicada en el periódico de circulación nacional Reforma.

El texto era una carta dirigida al fiscal general de la República, en la cual acusó a su exesposa y a familiares de ésta de sustraer ilegalmente a su hija, mantenerla “secuestrada” y utilizar influencias para impedirle convivir con ella.

Entre los señalamientos se incluían actos de corrupción, intervención de funcionarios, irregularidades ante autoridades. Sin embargo, estas acusaciones ya habían sido descartadas por autoridades ministeriales.

Ante ello, tanto la ex esposa como la hija promovieron un juicio civil por daño moral, al considerar que las acusaciones eran falsas y afectaban su honor y reputación. La primera resolución judicial fue a favor de ambas mujeres, y condenaron al padre por la publicación, obligándolo al pago de una indemnización.

No obstante, en otro proceso se modificó parcialmente la resolución y redujo la condena bajo el argumento de que no había pérdidas económicas y consideró como atenuantes los “sentimientos de frustración e impotencia“ del padre, y el que la difusión de la publicación tuvo un impacto mínimo, según el perfil de lectura del medio.

Ambas partes promovieron juicios de amparo: las víctimas cuestionaron la cuantificación de la reparación, mientras que el autor de la publicación buscó revertir o limitar su responsabilidad civil bajo el argumento de que solo era una “columna de opinión”.