Siete personas han muerto por temperaturas durante la temporada de calor en México

Jalisco es el estado del país con más casos de daños por las altas temperaturas, al acumular 44 hasta el 30 de abril. Le siguen Tabasco, con 42; Morelos y Oaxaca, con 28 cada uno, y Sonora, con 21.

Tanto las muertes como las afectaciones a la salud ocurren en medio de una ola de calor en el territorio nacional, que también afecta a la Ciudad de México.

Mejoran infraestructura de hospitales ante el calor

Como se pronostica que las altas temperaturas se mantengan hasta junio y julio , el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en marcha el Comando de Coordinación para la atención de la Onda de Calor 2026.

Esta estrategia busca reforzar la capacidad de respuesta de las unidades médicas ante los efectos de las altas temperaturas en la salud de la población.

“Se busca prevenir y atender deshidratación, golpe de calor, descompensaciones de enfermedades crónicas, particularmente en grupos de mayor riesgo como niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas”, informó el Seguro Social.

También considera el mantenimiento de hospitales para garantizar la ventilación adecuada, la disponibilidad de insumos médicos, el funcionamiento de áreas de urgencias y hospitalización, y la identificación temprana de signos de alarma frente a la exposición prolongada al calor.