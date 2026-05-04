Joaquín “el Chapo” Guzmán solicita su extradición a México por medio de una carta a autoridades de EU

Se presume que Guzmán Loera redactó el texto a mano desde la prisión de Florence, Colorado, donde permanece recluido tras el juicio de tres meses que enfrentó en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, armas y conspiración para lavado de dinero.

“Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están peleando por una extradición de regreso a México”, escribió al inicio del documento, elaborado en inglés y con errores gramaticales.

El narcotraficante también planteó la posibilidad de que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para trasladarlo a territorio mexicano.

Además, volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena y sostuvo que tiene derecho a un nuevo juicio. “Esta es una carta educada por la violación de las cortes sobre la evidencia dura que no fue probada para mi caso desechar”, añadió.