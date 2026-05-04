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México

“El Chapo” Guzmán solicita a autoridades de Estados Unidos ser extraditado a México

El narcotraficante, quien cumple cadena perpetua en una prisión de Estados Unidos, planteó la posibilidad de que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para trasladarlo a territorio mexicano.
lun 04 mayo 2026 11:55 AM
Joaquín “el Chapo” Guzmán solicita su extradición a México por medio de una carta a autoridades de EU
Joaquín "El Chapo" Guzmán volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena y sostuvo que tiene derecho a un nuevo juicio. (Cuartoscuro/Pedro Valtierra)

Desde una prisión de máxima seguridad en Colorado, Joaquín Guzmán Loera volvió a dirigirse a la justicia estadounidense para pedir su regreso a México. El exlíder del Cártel de Sinaloa envió una carta al juez federal Brian Cogan, responsable de dictarle cadena perpetua más 30 años en 2019.

Aunque el documento tiene fecha del 23 de abril, la Corte del Distrito Este de Nueva York lo recibió hasta el 1 de mayo, de acuerdo con los reportes.

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Se presume que Guzmán Loera redactó el texto a mano desde la prisión de Florence, Colorado, donde permanece recluido tras el juicio de tres meses que enfrentó en Estados Unidos por delitos de narcotráfico, armas y conspiración para lavado de dinero.

“Hola, a la Corte de Distrito de Brooklyn, mi nombre es Joaquín Guzmán que están peleando por una extradición de regreso a México”, escribió al inicio del documento, elaborado en inglés y con errores gramaticales.

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El narcotraficante también planteó la posibilidad de que ambos gobiernos alcancen un acuerdo para trasladarlo a territorio mexicano.

Además, volvió a cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena y sostuvo que tiene derecho a un nuevo juicio. “Esta es una carta educada por la violación de las cortes sobre la evidencia dura que no fue probada para mi caso desechar”, añadió.

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La nueva carta representa el tercer escrito que Guzmán Loera remite al juez Cogan desde el pasado 10 de abril. En mensajes anteriores, el exlíder criminal hizo referencia a las condiciones de encierro en Florence. Incluso citó la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe castigos crueles o excesivos.

Durante los últimos años, tanto Guzmán como integrantes de su familia enviaron diversas cartas a la Corte sin obtener respuesta.

Condena de "El Chapo" Guzmán

El 17 de julio de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por 10 cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero.

Tras su tercera captura en 2016 y posterior extradición en 2017, el narcotraficante cumple su condena en la prisión ADX Florence en Colorado,

En enero de 2017, fue enviado a Estados Unidos. Dos años después, el 12 de febrero de 2019, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos, incluyendo la dirección de una organización criminal. Además, se le ordenó pagar 12,600 millones de dólares.

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El Chapo Guzmán Narcotráfico

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