Joaquín “el Chapo” Guzmán solicita su extradición a México por medio de una carta a autoridades de EU

La nueva carta representa el tercer escrito que Guzmán Loera remite al juez Cogan desde el pasado 10 de abril. En mensajes anteriores, el exlíder criminal hizo referencia a las condiciones de encierro en Florence. Incluso citó la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe castigos crueles o excesivos.
Durante los últimos años, tanto Guzmán como integrantes de su familia enviaron diversas cartas a la Corte sin obtener respuesta.
Condena de "El Chapo" Guzmán
El 17 de julio de 2019, Joaquín "El Chapo" Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos por 10 cargos federales de narcotráfico y lavado de dinero.
Tras su tercera captura en 2016 y posterior extradición en 2017, el narcotraficante cumple su condena en la prisión ADX Florence en Colorado,
En enero de 2017, fue enviado a Estados Unidos. Dos años después, el 12 de febrero de 2019, un jurado en Nueva York lo declaró culpable de todos los cargos, incluyendo la dirección de una organización criminal. Además, se le ordenó pagar 12,600 millones de dólares.