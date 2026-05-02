El Congreso de Sinaloa designa a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado

El Congreso del estado de Sinaloa designó este sábado a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya, quien este viernes solicitó licencia para ser investigado por presuntos nexos criminales, como fue acusado por Estados Unidos.
Luego de que el Congreso aprobó por unanimidad la solicitud de licencia temporal de Rocha Moya, Bonilla Valverde rindió protesta tras ser electa por el pleno del Congreso con mayoría calificada de 33 votos a favor, tres en contra, dos abstenciones; dos diputados no ejercieron su voto.
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La gobernadora Bonilla emitió un primer mensaje en el que defendió a Rocha Moya a quien mandó un mensaje: “ Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será”.
“Asumo el cargo de gobernadora interina para nuestro estado, con la convicción de poder servirles con humildad y con responsabilidad. Tengo claro que ante los desafíos que se nos presentan el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”, expuso.
Rocha, ahora gobernador con licencia, se separó del cargo el viernes “con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”.
Esto porque el pasado miércoles el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, desclasificaron la acusación contra Rocha y un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas.
El gobierno mexicano demandó a las autoridades estadounidenses pruebas de sus acusaciones y por su lado la Fiscalía General de la República anunció que investigará los señalamientos.
Así, tras la solicitud de licencia de Rocha, este sábado el Congreso del estado sesionó para aprobar por unanimidad la solicitud de licencia de Rocha Moya por tiempo indefinido y para elegir gobernadora interina.
Dado que la ausencia no es por 30 días, en cuyo caso procedería que asumiera en el cargo la persona titular de la secretaria de Gobierno, en calidad de encargada de despacho, se propuso a Bonilla pero como gobernadora interina.
La propuesta fue aprobada debido a la experiencia y trayectoria de Bonilla, “además de distinguidos méritos para ser designada como gobernadora” según el dictamen avalado este sábado por el pleno .
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En la discusión las diputadas Irma Moreno Ovalles y Paola Ivette Garate Valenzuela, del Revolucionario Institucional (PRI), criticaron que la designación del interinato haya recaído en el mismo equipo político de Rocha, lo que dará continuidad a la crisis que vive el estado.
Moreno dijo que dado más de 18 meses de violencia en Sinaloa esta “no es la decisión que este momento exige. No se trata de una valoración personal, se trata de que se requiere independencia…lo menos que se necesita es una señal de autonomía.
Moreno abundó: “nombrar a alguien del mismo equipo no resuelve crisis, la profundiza”. Gárate Valenzuela recordó “nos llamaron adversarios, politiqueros pero las amas de casa, comerciantes, lo sabían.
Los ciudadanos lo sabían, no se necesitaba que un tribunal extranjero nos lo dijera, los sinaloenses lo sabíamos”.
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Dijo que el gobierno no debe ser “ una extensión de este mismo grupo político” y sostuvo que esta licencia a Rocha “no resuelve la crisis, apenas la confirma”.
“No a la impunidad disfrazada de trámite parlamentario. Lo que la sociedad exige es que no se vayan unos días sino que se investigue a fondo”.
Por Morena la diputada María Teresa Guerra Ochoa dijo que Rocha tiene “estatura política y responsabilidad” al haber pedido licencia pero demandó “no tomar como verdad absoluta” acusaciones contra el gobernador con licencia .
El gobierno de Estados Unidos “no puede ser referente legal ni referente moral en un tema sobre delincuencia organizada”.