El Congreso de Sinaloa designa a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina del estado

La gobernadora Bonilla emitió un primer mensaje en el que defendió a Rocha Moya a quien mandó un mensaje: “ Gobernador, la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa lo sabemos y estamos seguros que así será”.

“Asumo el cargo de gobernadora interina para nuestro estado, con la convicción de poder servirles con humildad y con responsabilidad. Tengo claro que ante los desafíos que se nos presentan el trabajo por el bienestar de nuestra gente continuará”, expuso.

Yeraldine Bonilla Valverde tomó protesta este sábado 2 de mayo como gobernadora interina de Sinaloa, ante el Congreso local. (Foto: Captura de pantalla)

Rocha, ahora gobernador con licencia, se separó del cargo el viernes “con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación”.

Esto porque el pasado miércoles el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el encargado de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, desclasificaron la acusación contra Rocha y un grupo de funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado y de tráfico de drogas.

El gobierno mexicano demandó a las autoridades estadounidenses pruebas de sus acusaciones y por su lado la Fiscalía General de la República anunció que investigará los señalamientos.

Así, tras la solicitud de licencia de Rocha, este sábado el Congreso del estado sesionó para aprobar por unanimidad la solicitud de licencia de Rocha Moya por tiempo indefinido y para elegir gobernadora interina.

Dado que la ausencia no es por 30 días, en cuyo caso procedería que asumiera en el cargo la persona titular de la secretaria de Gobierno, en calidad de encargada de despacho, se propuso a Bonilla pero como gobernadora interina.

La propuesta fue aprobada debido a la experiencia y trayectoria de Bonilla, “además de distinguidos méritos para ser designada como gobernadora” según el dictamen avalado este sábado por el pleno .