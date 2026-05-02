¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, la nueva gobernadora interina de Sinaloa?

Apenas en abril de 2025 en un evento de colocación de la primera piedra de uno de los márgenes del Malecón de Culiacán, Rocha destacó la trayectoria de los presentes, entre ellos Bonilla, entonces diputada del PVEM y presidenta de la mesa directiva del Congreso local .

“Espero que no te enojes pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine? Ya es la segunda vez que es diputada . Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas, ¿Eras o no? . Ahí trabajaba, nada más que le tocó una de las tómbolas de Morena y se vino de diputada”.

“Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad”, dijo en referencia a que el 25 de agosto de 2023, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, al cargo de titular de Seguridad Pública del Estado, designó a Bonilla como encargada de despacho.

Después Rocha se disculpó en redes sociales de haberse referido de esa forma a la entonces legisladora; y medio año después la propuso y designó como la secretaria general de gobierno del estado.

Bonilla Valverde ha sido dos veces diputada local. La primera por Morena fue en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y estuvo en el cargo del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del 2021.

Llegó al cargo cuando Morena arrasó en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y su candidatura por ese partido y por la vía plurinominal fue posible porque éstas se eligieron por tómbola.

Tras esa legislatura fue Subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo de la Secretaría de Seguridad Pública, desde noviembre de 2021.

En 2023 ocupó de forma temporal, de agosto al seis de septiembre, el cargo de encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, tras la renuncia del Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, al cargo de titular.

Aunque Rocha ordenó esa designación, quien le tomó protesta fue el ahora exsecretario General de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, hoy senador por Morena y uno de los acusados por Estados Unidos, como Rocha, de presuntos nexos criminales.

Luego fue diputada por segunda vez en 2024 por el PVEM pero en octubre de 2025 pidió licencia como presidenta de la mesa directiva del Congreso del estado, tras ser designada secretaria general de gobierno de Sinaloa.

Hoy es gobernadora interina de Sinaloa, una de las entidades más violentas del país, y que desde hace 18 meses vive una crisis de seguridad, derivada de los enfrentamientos en el Cártel de Sinaloa entre los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y la facción asociada a Ismael "El Mayo" Zambada.

Esta disputa surgió tras la entrega y captura de "El Mayo" en Estados Unidos, a manos de Joaquín Guzmán López, uno de “Los Chapitos”, quien al tiempo de entregar a su exsocio se entregó a las autoridades estadounidenses.