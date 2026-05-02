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México

Rubén Rocha Moya queda sin inmunidad procesal y podría ser detenido

Ante la duda sobre si Rocha mantiene fuero por su licencia temporal, el exministro Arturo Zaldívar aclaró que la inmunidad es propia del cargo y se pierde al dejarlo, incluso de forma provisional.
sáb 02 mayo 2026 07:18 PM
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Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, anunció este viernes que pidió licencia temporal ante el Congreso del Estado. El mandatario defendió su inocencia y dijo que responderá ante las instancias competentes. (Fotografía: Cortesía/ Cuartoscuro)

Con la licencia concedida a Rubén Rocha Moya para separarse de forma indefinida del cargo de gobernador de Sinaloa, éste perdió la inmunidad procesal penal por lo que podría ser sujeto a proceso.

Ante la duda respecto a si Rocha aún cuenta con fuero dado que su licencia es temporal y no definitiva, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, precisó que la inmunidad es inherente al cargo por lo que al dejarlo, se pierde esa protección.

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“Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’”, publicó Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia en sus redes sociales.

El ‘fuero’ protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, escribió el exjuzgador.

Recordó que el ´fuero´ en realidad significa una inmunidad procesal para evitar que cierta categoría de servidores públicos sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que les retire esa protección, y así lo establece el artículo 111 de la Constitución.

El viernes, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el entonces gobernador pidió al Congreso licencia al cargo.

Este sábado 02 de mayo el Congreso del estado concedió licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina hasta en tanto Rocha Moya no decida regresar al cargo.

Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades, pero las mexicanas, pues este mismo viernes la Fiscalía General de la República (PGR) dio a conocer que investigará los señalamientos contra los políticos vinculados a Morena.

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También la noche del viernes solicitó licencia al cargo de presidente municipal de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, también señalado por las autoridades estadunidenses, como Rocha, de vínculos criminales con el Cártel de Sinaloa.

El cabildo municipal designó a Ana Miriam Ramos como presidenta municipal provisional de la capital del estado.

En el caso de Gámez este no tenía fuero. En una parte de los estados del país los alcaldes tienen fuero y en otros no, pues eso depende de la Constitución de cada entidad y sólo aplica para delitos comunes y dentro del estado, pero no para delitos federales.

Se aferra al fuero

En contraste, el senador de Morena por Sinaloa, Enrique Insunza Cázerez, también señalado por autoridades de Estados Unidos presuntas actividades criminales, rechazó solicitar licencia.

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Así, con el fuero constitucional de que goza al ser senador, ofreció enfrentar las investigaciones: “refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de Senador de la República”.

Insunza había guardado silencio desde el miércoles en que el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, dieron a conocer las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico

Antes de ser senador, Insunza fue secretario general de gobierno, con Rocha Moya y estuvo precedido por una larga carrera judicial, incluso fue durante once años magistrado presidente del Supremo Tribunal Superior de Justicia del estado.

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Crimen organizado Estados Sinaloa Narcotráfico Morena

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