Rubén Rocha Moya queda sin inmunidad procesal y podría ser detenido

“Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo ‘fuero’”, publicó Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia en sus redes sociales.

“El ‘fuero’ protege a la función, no a la persona. Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, escribió el exjuzgador.

Es incorrecto lo que han publicado ciertos medios en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.



La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean… — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 2, 2026

Recordó que el ´fuero´ en realidad significa una inmunidad procesal para evitar que cierta categoría de servidores públicos sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que les retire esa protección, y así lo establece el artículo 111 de la Constitución.

El viernes, dos días después de que se hicieran públicas las acusaciones de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico en contra de Rocha y otros nueve políticos, entre ellos el senador de Morena Enrique Isunza, el entonces gobernador pidió al Congreso licencia al cargo.

Este sábado 02 de mayo el Congreso del estado concedió licencia y designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina hasta en tanto Rocha Moya no decida regresar al cargo.

Rocha dijo que se someterá a investigación de las autoridades, pero las mexicanas, pues este mismo viernes la Fiscalía General de la República (PGR) dio a conocer que investigará los señalamientos contra los políticos vinculados a Morena.