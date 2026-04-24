Pfizer va por mayor inversión en investigación clínica: “México es prioritario”

La apuesta por el país se da en un contexto de buena relación con el gobierno, de un trabajo de las autoridades para mejorar los trámites regulatorios y un crecimiento importante en la producción de vacunas.

Todo lo anterior lleva a Pfizer a confiar en duplicar sus ventas en México hacia 2030 y en cumplir con las entregas de insumos a tiempo, una prioridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El gobierno tiene un foco muy grande en el abasto de medicamentos. Pfizer tiene 99.5% de cumplimiento en entregas, lo cual es un logro muy importante, que sirve para que más pacientes puedan tener a tiempo sus tratamientos”.

Actualmente, tres vacunas de la farmacéutica están consideradas en el programa universal de vacunación. Se trata de la dosis contra el neumococo, covid y el virus sincicial respiratorio, que se fabrican en la planta de Toluca, Estado de México, la única que Pfizer tiene en México y una de las tres ubicadas en América Latina. Las otras dos operan en Brasil y Argentina.

Morell asegura que, por la dosis contra el neumococo, México registra una reducción en hospitalizaciones y muertes por neumonía, lo que permitió que el sistema de salud ahorre 32,000 millones de pesos en gastos médicos en la última década.

A partir de este año, la vacuna contra el neumococo incluirá 20 serotipos. “Es la de mayor cobertura para bebés, para niños y para adultos mayores que existe”, afirma ante medios en el marco del 75 aniversario de Pfizer México.