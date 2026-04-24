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México

Pfizer va por mayor inversión en investigación clínica: “México es prioritario”

La farmacéutica, que este año cumple 75 años en México, planea invertir en el país entre cinco y 10 millones de dólares anuales en investigación clínica.
vie 24 abril 2026 02:00 PM
Juan Luis Morell, director general de Pfizer México
Pfizer fue una de las farmacéuticas que trabajaron y lanzaron vacunas contra covid en la pandemia. (Foto: Cuartoscuro )

Pfizer comparte dos de los principales objetivos del Plan México: incrementar la inversión en investigación clínica y fortalecer la industria farmacéutica nacional.

Para contribuir a esas metas, estima aumentar en cinco o 10 millones de dólares anuales el gasto que destina a protocolos para el desarrollo de nuevos insumos médicos.

“México para Pfizer es uno de los países prioritarios, sin duda alguna. Es un país que tiene proyección de crecimiento importante”, asegura Juan Luis Morell, director general de Pfizer México.

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La apuesta por el país se da en un contexto de buena relación con el gobierno, de un trabajo de las autoridades para mejorar los trámites regulatorios y un crecimiento importante en la producción de vacunas.

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Todo lo anterior lleva a Pfizer a confiar en duplicar sus ventas en México hacia 2030 y en cumplir con las entregas de insumos a tiempo, una prioridad de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El gobierno tiene un foco muy grande en el abasto de medicamentos. Pfizer tiene 99.5% de cumplimiento en entregas, lo cual es un logro muy importante, que sirve para que más pacientes puedan tener a tiempo sus tratamientos”.

Actualmente, tres vacunas de la farmacéutica están consideradas en el programa universal de vacunación. Se trata de la dosis contra el neumococo, covid y el virus sincicial respiratorio, que se fabrican en la planta de Toluca, Estado de México, la única que Pfizer tiene en México y una de las tres ubicadas en América Latina. Las otras dos operan en Brasil y Argentina.

Morell asegura que, por la dosis contra el neumococo, México registra una reducción en hospitalizaciones y muertes por neumonía, lo que permitió que el sistema de salud ahorre 32,000 millones de pesos en gastos médicos en la última década.

A partir de este año, la vacuna contra el neumococo incluirá 20 serotipos. “Es la de mayor cobertura para bebés, para niños y para adultos mayores que existe”, afirma ante medios en el marco del 75 aniversario de Pfizer México.

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También destaca la producción de la vacuna covid, que este 2026 también se fabricará con una nueva tecnología y en colaboración con las autoridades de salud .

La inversión en investigación permite crear y mejorar los productos. Morell dice que hay innovaciones en otras áreas, como un nuevo antibiótico contra las bacterias resistentes y un fármaco para cáncer de pulmón. La empresa presentará un producto que, sostiene, aporta siete años libres de progresión de la enfermedad. El medicamento podría llegar también al sector público .

El director de Pfizer México considera que esto es posible, también, por la colaboración con el gobierno federal.

“Es un gobierno que claramente está en pro de la innovación, porque nos está permitiendo traer estos tratamientos innovadores, nuevas vacunas al sistema de salud. Es un gobierno que está viendo el valor de la innovación y está haciendo un esfuerzo por integrarlo”.

Destaca la apertura al diálogo de las autoridades y una mejor organización para la compra consolidada de medicamentos.

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Sin embargo, identifica retos todavía en los trámites regulatorios.

Los tiempos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para la autorización de protocolos clínicos son muy largos respecto a otros países, aunque la dependencia trabaja en acortar los plazos y digitalizar los trámites.

Con un entorno regulatorio ágil, sostiene, será viable la meta de atraer mayor inversión y de que los estudios clínicos tengan cada vez más representatividad en el país.

“México es uno de nuestros objetivos también para incrementar la investigación clínica en el país. Tenemos una población de más de 130 millones de personas, tenemos centros de investigación importantes, buenas maneras de reclutar. Es un país muy atractivo para hacer investigación clínica y con Cofepris tenemos que seguir trabajando en cómo acortar tiempos de aprobación de protocolos”.

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Secretaría de Salud

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