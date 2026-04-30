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México

Homar Salas, líder sindical de Culiacán, y su escolta son asesinados en Sinaloa

Homar Salas Gastelum, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, fue asesinado cuando salía de su vivienda en Culiacán, Sinaloa.
jue 30 abril 2026 01:07 PM
homar salas
(Captura de pantalla)

Homar Salas Gastelum, líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, fue asesinado a balazos esta mañana cuando salía de su domicilio en el fraccionamiento Las Brisas del Humaya, en la capital de Sinaloa. En el ataque también perdió la vida su escolta.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado ocurrió alrededor de las 7:00 horas. Las autoridades locales acudieron al lugar de los hechos tras un reporte por detonaciones de arma de fuego en la zona.

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Al llegar, encontraron los cuerpos sin vida de Salas Gastelum y su escolta, ambos con impactos de bala. Los peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron casquillos de bala y se iniciaron las primeras investigaciones.

Horas antes del ataque, Salas Gastelum estuvo con sindicalistas del ayuntamiento para dar seguimiento a los compromisos del sindicato.

En febrero pasado, el dirigente fue elegido para continuar en su cargo. Sin embargo, pocos días después de su elección, su casa fue atacada a balazos, aunque en ese incidente tanto él como su familia resultaron ilesos.

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El asesinato ha causado consternación entre los trabajadores del Ayuntamiento y la sociedad. Uno de los que se unieron a la condena fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien repudió los hechos.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento", comentó el edil, quien por cierto este 29 de abril fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa .

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Violencia en Sinaloa

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde que, a mediados de 2024, Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido en Estados Unidos tras una supuesta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

Actualmente, territorios de la entidad son disputados por "Los Chapitos" y "Los Mayitos", dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Incluso, cerca de 3,800 familias ya tuvieron que dejar sus hogares en Sinaloa por el aumento de la violencia, de acuerdo con las propias autoridades.

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