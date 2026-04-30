Homar Salas, líder sindical de Culiacán, y su escolta son asesinados en Sinaloa

Al llegar, encontraron los cuerpos sin vida de Salas Gastelum y su escolta, ambos con impactos de bala. Los peritos de la Fiscalía General del Estado aseguraron casquillos de bala y se iniciaron las primeras investigaciones.

Horas antes del ataque, Salas Gastelum estuvo con sindicalistas del ayuntamiento para dar seguimiento a los compromisos del sindicato.

En febrero pasado, el dirigente fue elegido para continuar en su cargo. Sin embargo, pocos días después de su elección, su casa fue atacada a balazos, aunque en ese incidente tanto él como su familia resultaron ilesos.

El asesinato ha causado consternación entre los trabajadores del Ayuntamiento y la sociedad. Uno de los que se unieron a la condena fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, quien repudió los hechos.

“Lamento el deceso del secretario general electo del STASAC, el compañero Homar Salas, tras sufrir un cobarde atentado esta mañana. Son hechos que repudiamos y por los que esperamos una investigación exhaustiva. Mi abrazo solidario a su familia, a sus amigos y a los trabajadores del Ayuntamiento", comentó el edil, quien por cierto este 29 de abril fue acusado por el Gobierno de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa .