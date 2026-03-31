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En medio de la guerra entre facciones criminales, en Sinaloa hay 3,800 familias desplazadas

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde que, a mediados de 2024, Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido en Estados Unidos tras la supuesta traición de Joaquín Guzmán López.
mar 31 marzo 2026 02:14 PM
Ataque Patrulla Guardia Nacional
La presencia de agentes federales no ha frenado la violencia en Sinaloa. (Foto: José Betanzos/Cuartoscuro )

Cerca de 3,800 familias han tenido que dejar sus hogares en Sinaloa ante el aumento de la violencia, de acuerdo con autoridades.

El secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable estatal, Omar Alejandro López Campos, informó que recientemente se añadieron 1,300 familias a la cifra. Antes tenían registradas 2,500 desplazadas.

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El funcionario dijo que la problemática es actualmente atendida con coordinación interinstitucional.

Según él, a los casos se les da seguimiento constante mediante una mesa de trabajo.

“Se ha registrado un aumento y es un fenómeno que atendemos con responsabilidad”, explicó ante medios de comunicación.

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Choix, El Fuerte, Concordia, San Ignacio y Culiacán son los municipios de los que se desplazan más familias. Mientras que lugares como Mazatlán se han convertido en receptores de las personas que dejan sus hogares.

La violencia es la principal razón por la que las familias se desplazan, sin embargo, también fenómenos naturales y obras de infraestructura son causas.

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde que a mediados de 2024, Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido en Estados Unidos tras la supuesta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Territorios de la entidad son disputados por 'Los Chapitos' y 'Los Mayitos', dos facciones del Cártel de Sinaloa.

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Sinaloa Violencia Culiacán

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