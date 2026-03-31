En medio de la guerra entre facciones criminales, en Sinaloa hay 3,800 familias desplazadas

Choix, El Fuerte, Concordia, San Ignacio y Culiacán son los municipios de los que se desplazan más familias. Mientras que lugares como Mazatlán se han convertido en receptores de las personas que dejan sus hogares.

La violencia es la principal razón por la que las familias se desplazan, sin embargo, también fenómenos naturales y obras de infraestructura son causas.

Sinaloa atraviesa una crisis de seguridad desde que a mediados de 2024, Ismael 'El Mayo' Zambada fue detenido en Estados Unidos tras la supuesta traición de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera.

Territorios de la entidad son disputados por 'Los Chapitos' y 'Los Mayitos', dos facciones del Cártel de Sinaloa.