SCJN cambia el acta de nacimiento de los mexicanos: avala eliminar un dato en el documento

La Primera Sala del máximo tribunal del país revisó el Amparo en Revisión 468/2024 en donde se detalla que dos personas se divorciaron por mutuo consentimiento y, posteriormente, una de ellas pidió que se retiraran de su acta de nacimiento los sellos relativos a su matrimonio y divorcio. Sin embargo, la autoridad del registro civil negó la solicitud.

La SCJN resolvió que una persona obtenga una copia de su acta de nacimiento sin revelar su estado civil con el objetivo de no vulnerar los derechos a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación.

El documento detalla que ante la falta de adecuación legislativa del Congreso de Jalisco dentro del plazo constitucional, el Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, y precisó que ésta surtirá efectos generales a partir de su notificación al Congreso local.