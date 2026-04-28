SCJN cambia el acta de nacimiento de los mexicanos: avala eliminar un dato en el documento

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una declaratoria de inconstitucionalidad sobre algunos datos que deberán eliminarse de las copias del acta de nacimiento para evitar discriminación, de acuerdo a una resolución que deriva de un amparo que interpuso un ciudadano de Jalisco y que se refiere a los artículos 36 y 100 de la Ley del Registro Civil del Estado.
Suprema Corte avala que se elimine un dato del acta de nacimiento
La Primera Sala del máximo tribunal del país revisó el Amparo en Revisión 468/2024 en donde se detalla que dos personas se divorciaron por mutuo consentimiento y, posteriormente, una de ellas pidió que se retiraran de su acta de nacimiento los sellos relativos a su matrimonio y divorcio. Sin embargo, la autoridad del registro civil negó la solicitud.
La SCJN resolvió que una persona obtenga una copia de su acta de nacimiento sin revelar su estado civil con el objetivo de no vulnerar los derechos a la protección de datos personales, a la igualdad y a la no discriminación.
El documento detalla que ante la falta de adecuación legislativa del Congreso de Jalisco dentro del plazo constitucional, el Pleno emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad, y precisó que ésta surtirá efectos generales a partir de su notificación al Congreso local.
La resolución destaca que ninguna autoridad del registro civil podrá negar a las personas solicitantes de copias de nacimiento en donde se divulge su estado civil o su divorcio, lo que garantiza su derecho a la privacidad.
Los cambios que se avalaron son los siguientes:
- No se mostrará el estado civil.
- No contendrán notas de matrimonio o divorcio.
Con ello se se garantiza la privacidad de los datos personales y se refuerza el derecho a la igualdad.
Acta de nacimiento en línea
- Tener una cuenta en Llave MX.
- Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada.
- Realizar el pago en línea.
¿Cómo realizar el trámite?
- Crea una cuenta o inicia sesión en Llave MX .
- Ten a la mano la CURP o los datos de la persona cuyo nacimiento se registró.
- Realiza el pago en línea para obtener la copia digital oficial.
Pasos para sacar el acta de nacimiento certificada de internet
- Debes ingresar al portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
- Con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Puedes realizar la búsqueda de tu acta de nacimiento a través de los datos personales.
¿Cómo hacer el trámite del acta certificada?
En el caso del acta de nacimiento en la CDMX, el gobierno recomienda que antes de tramitar una copia certificada, se recomienda ingresar al siguiente enlace: https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 https://www.cdmx.gob.mx/public/InformacionTramite.xhtml?idTramite=645 para cotejar el año de registro, juzgado, libro y número de acta.
Si realizaste el pago de la Línea de Captura de manera presencial en algún banco o ventanilla de cobro el pago se reflejará en un máximo de 72 hrs.
Al concluir este trámite, el acta de nacimiento estará disponible en tu Llave CDMX Expediente. Podrás consultarlo en cualquier momento y utilizarlo para realizar otros trámites digitales.