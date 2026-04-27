La adopción de la IA

En México, el 97% de los estudiantes universitarios utilizan la IA y entre los docentes, su adopción alcanza al 93% y seis de cada 10 la utilizan, al menos, una vez a la semana, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG) 2025.

Este sondeo, publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en abril, revela que, a pesar de la adopción tan extendida, la IA se usa principalmente en la creación de textos e imágenes, debido a que los estudiantes y docentes mexicanos no la dominan.

Tanto alumnos como profesores perciben que alcanzan un puntaje de 5.1, en una escala de 10 puntos, en el manejo de la Inteligencia Artificial.

Pero la Encuesta sobre la IA en Educación Superior en América Latina 2026 da un panorama menos positivo. Los docentes, por ejemplo, alcanzan un grado de alfabetización en Inteligencia Artificial de apenas 1.6 puntos de cuatro. Y los alumnos llegan a 1.5 puntos.

“Lo que revela que no tienen criterios exhaustivos para evaluar los contenidos generados por la IA ni para reconocer sus sesgos”, analiza el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, escuela que participó en el sondeo, aplicado a 29 universidades latinoamericanas.

Estos datos muestran que los docentes tienen un conocimiento solo ligeramente mayor al de sus alumnos en el uso de la IA. Y, aunque 76% de los profesores hace materiales educativos con esta herramienta, solo 36% enseña a sus alumnos cómo usarla.