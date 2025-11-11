Publicidad

México

Acta de nacimiento certificada: cuál es su precio y cómo obtenerla

El acta de nacimiento certificada es solicitada en diferentes trámites. Te decimos obtenerla en línea y su costo.
mar 11 noviembre 2025 03:23 PM
Si identificas errores en tu acta de nacimiento, puedes corregirlos siguiendo los procedimientos del Registro Civil de la entidad federativa donde fuiste registrado. (Gobierno de México)

¿No tienes una copia certificada de tu acta de nacimiento? ¿Te la han solicitado para realizar algún trámite?

El acta de nacimiento es el documento oficial que acredita tu nombre, sexo, nacionalidad mexicana, indica la fecha y lugar de tu nacimiento, así como la filiación con tus padres.

Tramite en línea

Para realizar el trámite en línea debes tener a la mano los siguientes datos:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Nombre completo.
  • Fecha de nacimiento.
  • Entidad de registro.
  • Sexo.
  • Datos de filiación (nombre completo de madre, padre o persona que te registró).
  • Para pago en línea, tarjeta de crédito o débito.
  • Para pago referenciado, contar con impresora para imprimir el formato de pago.

Pasos para sacar el acta de nacimiento certificada de internet

  • Debes ingresar al portal https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
  • Con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Puedes realizar la búsqueda de tu acta de nacimiento a través de los datos personales.
¿Qué precio tiene un acta certificada?

Aguascalientes: 100 pesos.
Baja California: 239-243 pesos.
Baja California Sur: 224 pesos.
Campeche: 65-68 pesos.
Chiapas: 123 pesos.
Chihuahua: 123-128 pesos.
Ciudad de México: 94 pesos.
Coahuila: 194 pesos.
Colima: 98-102 pesos.
Durango: 135 pesos.
Guanajuato: 98 pesos.
Guerrero: 100 pesos.
Hidalgo: 141-147 pesos.
Jalisco: 95 pesos.
México: 65 pesos.
Michoacán: 162 pesos.
Morelos: 109-113 pesos.
Nayarit: 77-80 pesos.
Nuevo León: 65-68 pesos.
Oaxaca: 125-131 pesos.
Puebla: 160 pesos.
Querétaro: 136-141 pesos.
Quintana Roo: 54-57 pesos.
San Luis Potosí: 122-127 pesos.
Sinaloa: 120-124 pesos.
Sonora: 104 pesos.
Tabasco: 109-113 pesos.
Tamaulipas: 110-114 pesos.
Tlaxcala: 163-170 pesos.
Veracruz: 199 pesos.
Yucatán: 219-229 pesos.
Zacatecas: 110 pesos.

De dónde descargar el PDF del acta de nacimiento

Como último paso, puedes descargar el acta de nacimiento certificada desde el mismo portal.

Una vez descargada la primera copia certificada de tu acta, cuentas con 24 horas para descargarla nuevamente.

