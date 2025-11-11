Acta de nacimiento certificada: cuál es su precio y cómo obtenerla

¿Qué precio tiene un acta certificada?
Aguascalientes: 100 pesos.
Baja California: 239-243 pesos.
Baja California Sur: 224 pesos.
Campeche: 65-68 pesos.
Chiapas: 123 pesos.
Chihuahua: 123-128 pesos.
Ciudad de México: 94 pesos.
Coahuila: 194 pesos.
Colima: 98-102 pesos.
Durango: 135 pesos.
Guanajuato: 98 pesos.
Guerrero: 100 pesos.
Hidalgo: 141-147 pesos.
Jalisco: 95 pesos.
México: 65 pesos.
Michoacán: 162 pesos.
Morelos: 109-113 pesos.
Nayarit: 77-80 pesos.
Nuevo León: 65-68 pesos.
Oaxaca: 125-131 pesos.
Puebla: 160 pesos.
Querétaro: 136-141 pesos.
Quintana Roo: 54-57 pesos.
San Luis Potosí: 122-127 pesos.
Sinaloa: 120-124 pesos.
Sonora: 104 pesos.
Tabasco: 109-113 pesos.
Tamaulipas: 110-114 pesos.
Tlaxcala: 163-170 pesos.
Veracruz: 199 pesos.
Yucatán: 219-229 pesos.
Zacatecas: 110 pesos.
De dónde descargar el PDF del acta de nacimiento
Como último paso, puedes descargar el acta de nacimiento certificada desde el mismo portal.
Una vez descargada la primera copia certificada de tu acta, cuentas con 24 horas para descargarla nuevamente.