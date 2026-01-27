Publicidad

CDMX

¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX? Los 8 módulos para sacarla en la ciudad

Los módulos para realizar el trámite ya están operando con el objetivo de cumplir con las nuevas disposiciones del documento que da identidad.
mar 27 enero 2026 03:06 PM
Al corte del 30 de noviembre, la Secretaría de Gobernación tiene 25 millones 172 mil 610 de personas que realizaron sus registros biométricos en la CURP. (Foto: iStock)

Tras el arranque para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica este 2026, los ciudadanos ya pueden acudir a algunos de los ocho módulos del Registro Nacional de Población (Renapo) en la Ciudad de México (CDMX). Estas son las direcciones, los horarios y los documentos con los que tienes que acudir.

Para obtener la CURP biométrica se debe sacar una cita en línea en Renapo en el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ en donde ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.

Sin embargo, no hay citas disponibles de acuerdo a lo que corroboró Expansión.

citas-curp-biometrica
No hay opción para sacar citas de acuerdo a lo que corroboró Expansión este 27 de enero de 2026. (Foto: Captura de pantalla https://citas.renapo.gob.mx/citas/ )

Da clic en Registro de Datos Biométricos para la CURP

“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.

cita-tramitar-curp-biometrica
La opción que deben elegir los ciudadanos que deseen tramitar la CURP Biométrica. (Foto: Captura de pantalla https://citas.renapo.gob.mx/citas/ )

Documentos para la CURP Biométrica

Los ciudadanos que acudan a su cita en alguno de los módulos, deben llevar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial vigente, como credencial del INE o pasaporte.
  • Acta de nacimiento certificada.
  • CURP actual certificada/validada.
  • Comprobante de domicilio reciente.
  • Correo electrónico activo.

Ubicación de módulos en la CDMX

Alcaldía Álvaro Obregón:

  • Calle Canario S/N, colonia Tolteca.

Alcaldía Cuauhtémoc:

  • Calle Londres 102, colonia Juárez.
  • Arcos de Belén 19, colonia Doctores.

Alcaldía Cuajimalpa:

  • Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa.

Alcaldía Iztapalapa:

  • Ayuntamiento 63, colonia San Lucas.

Alcaldía Milpa Alta:

  • Avenida Constitución esquina Andador Sonora.

Alcaldía Tláhuac:

  • Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel.

Alcaldía Venustiano Carranza:

  • Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

Bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI) se concentrará la consulta y validación de registros. Coordinada por la Segob junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta herramienta permitirá el cruce de información y la interoperabilidad entre dependencias.

El propósito central es consolidar los datos de identificación para fortalecer procesos administrativos y de seguridad. El marco legal vincula además la CURP biométrica con tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, al integrarse en una base interoperable consultable por autoridades competentes.

