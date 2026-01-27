¿Dónde tramitar la CURP biométrica en CDMX? Los 8 módulos para sacarla en la ciudad

Para obtener la CURP biométrica se debe sacar una cita en línea en Renapo en el siguiente enlace https://citas.renapo.gob.mx/citas/ en donde ya existe la opción de sacar cita para tramitarla.

Sin embargo, no hay citas disponibles de acuerdo a lo que corroboró Expansión.

No hay opción para sacar citas de acuerdo a lo que corroboró Expansión este 27 de enero de 2026. https://citas.renapo.gob.mx/citas/ (Foto: Captura de pantalla

Da clic en Registro de Datos Biométricos para la CURP

“Este servicio atenderá a las personas que requieran realizar su Registro de Datos Biométricos del Rostro, Huellas Dactilares e Iris”, se lee en la página.

La opción que deben elegir los ciudadanos que deseen tramitar la CURP Biométrica. https://citas.renapo.gob.mx/citas/ (Foto: Captura de pantalla

Documentos para la CURP Biométrica

Los ciudadanos que acudan a su cita en alguno de los módulos, deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente, como credencial del INE o pasaporte.

Acta de nacimiento certificada.

CURP actual certificada/validada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico activo.

Ubicación de módulos en la CDMX

Alcaldía Álvaro Obregón:

Calle Canario S/N, colonia Tolteca.

Alcaldía Cuauhtémoc:

Calle Londres 102, colonia Juárez.

Arcos de Belén 19, colonia Doctores.

Alcaldía Cuajimalpa:

Avenida México S/N, Cuautepec, Colonia Cuajimalpa.

Alcaldía Iztapalapa:

Ayuntamiento 63, colonia San Lucas.

Alcaldía Milpa Alta:

Avenida Constitución esquina Andador Sonora.

Alcaldía Tláhuac:

Edificio Leona Vicario, planta baja, Andador Hidalgo S/N, barrio San Miguel.

Alcaldía Venustiano Carranza:

Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica constituye una versión renovada de la clave alfanumérica de 18 caracteres que identifica a cada persona en el Registro Nacional de Población. Además de los datos ya contemplados —nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo o género, lugar de nacimiento y nacionalidad—, la reforma agrega huellas dactilares y fotografía. El documento estará disponible en formato físico y digital.

Bajo la Plataforma Única de Identidad (PUI) se concentrará la consulta y validación de registros. Coordinada por la Segob junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esta herramienta permitirá el cruce de información y la interoperabilidad entre dependencias.

El propósito central es consolidar los datos de identificación para fortalecer procesos administrativos y de seguridad. El marco legal vincula además la CURP biométrica con tareas de búsqueda y localización de personas desaparecidas, al integrarse en una base interoperable consultable por autoridades competentes.