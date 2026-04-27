Nuevos consejeros del INE se estrenan con resolución para aligerar sanciones a partidos

Flexibilización en la fiscalización

La falta de presentación del informe de precampaña se proponía sancionar con el 200% del monto involucrado, es decir cuando se detecten gastos que fueron ocultados a la autoridad; en su lugar se regresó a que solo se imponga multa de 150 % el monto detectado.

Omitir presentar informe de ingresos y gastos de precampaña por fuera del sistema de fiscalización en línea y entregarlos de forma física se propuso también castigar con 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), más una multa del 10% del tope de gastos de campaña pero en la sesión se regresó al criterio de solo imponer 100 UMAS.

Ante la omisión de las personas morales en responder a requerimientos de la UTF se proponía abrir un procedimiento oficiosos, lo que podría concluir con multas, pero por mayoría de ocho consejeros se decidió no investigar esos casos.

El aún presidente de la Comisión de Fiscalización, consejero Ucc Kib Espadas, indicó que aumentar sanciones va en contra del criterio que se ha aplicado en el INE, pero los consejeros Humphrey y Faz explicaron que esas propuestas las han impulsado durante años, pero el cambio en la correlación de la Comisión hizo posible que si se aprobaran en el dictamen.

Piden no castigar en exceso a partidos

Los consejeros Ucc Kib Espadas y Jorge Montaño Ventura se manifestaron por no sancionar más fuerte a los partidos.

“Hay que seguir aquí respetando los criterios previos y, por supuesto, no ser excesivos en torno a sancionar sin ton ni son y de manera indebida a los partidos políticos” dijo Montaño.

Sin embargo la consejera Carla Humprey recordó por qué se requiere aumentar sanciones.

“Me parece importante ratificar el por qué de sancionar con 200% el egreso no reportado: porque no solamente se trata de un egreso que los partidos no están reportando, por lo tanto, no están comprobando tampoco, sino que me parece que también es un ingreso que tampoco están reportando”.

La consejera recordó que durante la fiscalización el INE puede detectar gastos durante su monitoreo o bien estos pueden ser informados por autoridades como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNByV) o incluso proveedores.

Sin embargo los partidos tienen la obligación de reportar todo, y tener órganos profesionales de administración y de rendición de cuentas, “es una exigencia de transparencia y de rendición de cuentas”.

El consejero José Martín Fernando Faz Mora también expuso que rendir cuentas no es opcional y “un partido que incumple con sus obligaciones de reportar gastos obtiene ventajas indebidas frente a quienes sí cumplen, lo que distorsiona el terreno democrático”.

“Al aplicar sanciones más duras, el INE no busca castigar por castigar, sino equilibrar las condiciones de participación y garantizar que todos los actores políticos se conduzcan bajo las mismas reglas pues eso puede disuadir violar las reglas", dijo.

En cambio, reconoció, cuando las sanciones por incumplimientos resultan poco severas, “los partidos políticos pueden percibirlas como simples costos administrativos”.

En cambio “si las consecuencias de incumplir son realmente significativas, ya sea en términos económicos, de pérdida de prerrogativas o de limitaciones en su participación política, se verán obligados a implementar mecanismos internos más sólidos de control y cumplimiento”, deseó.