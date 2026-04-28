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México

La detención de “El Jardinero” desestabiliza al CJNG, afirma el Gabinete de Seguridad

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, explicó que Audias Flores Silva operaba una red de extorsión a transportistas.
mar 28 abril 2026 01:32 PM
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Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, informó que Audias Flores Silva, "El Jardinero" , era pieza clave en el CJNG. (Foto: SSPyPC.)

La detención de Audias Flores Silva, "El Jardinero", fue un golpe contundente a la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y representa una desestabilizazación para la organización, aseguró el secretario de Marina , Raymundo Pedro Morales.

“Esta captura, al ser uno de los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación con más influencia y pieza clave en la distribución de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos, representa una desestabilización significativa para la cadena de suministros de esa organización. Su detención debilita a la facción que operaba de manera casi autónoma y constituye un golpe importante en contra del narcotráfico”, afirmó el secretario en conferencia de prensa.

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Este lunes en Nayarit fue detenido “El Jardinero”, posible sucesor de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del CJNG, quien murió el pasado 22 de febrero durante un operativo .

“El Jardinero” no solo era buscado en México. El Gobierno de Estados Unidos también lo tenía identificado como uno de los hombres más buscados: ofrecía 5 millones de dólares como recompensa para quien ofreciera información que ayudara a su captura.

“Audias “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, requerido por el Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Además, aquí en México cuenta con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República”, detalló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública durante la misma conferencia de prensa.

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¿Quién era “El Jardinero?

De acuerdo con Harfuch, “El Jardinero” era un objetivo prioritario para el Gobierno de México, debido a que durante dos décadas logró construir una estructura criminal vinculada con el trafico de drogas.

“Se trata de un operador criminal de alta relevancia que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior”, dijo.

Su zona de operación se concentraba principalmente Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco, desde donde “articuló una red criminal".

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Además del tráfico de drogas, entre sus actividades criminales estaba la extorsión.

“Esta estructura obtenía recursos ilícitos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidios, tráfico de armas, despojo de propiedades y un delito que es prioritario para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, también a través de la extorsión”, indicó.

También se identificó que mantenía control criminal sobre corredores logísticos estratégicos en el occidente y centro del país.

“Desde estas regiones coordinaba esquemas de extorsión sistemática contra personas y también contra empresas de autotransporte, combustible y carga comercial que circulaban por territorios bajo influencia de su organización”, señaló el secretario.

Como parte de sus esquemas de extorsión, integrantes de la red criminal exigían a empresas transportistas pagos periódicos bajo amenazas.

“Este esquema pretendía simular control territorial y ofrecer supuesta 'protección' a cambio de cuotas ilegales, constituyéndose en una red de extorsión regional que afectaba la actividad económica”, dijo.

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EU contribuyó con información

El secretario de Seguridad informó que la detención de “El Jardinero” se realizó con información que proporcionó el Gobierno de Estados Unidos, la cual no solo fue para este caso, pues como parte de la relación bilateral se comporten datos de manera constante.

“Esta acción se realizó en el marco del entendimiento vigente con el Gobierno de los Estados Unidos y sus distintas agencias, es decir, siempre bienvenido el intercambio de información suscrito con estricto apego al respeto de nuestra soberanía y jurisdicción territorial”, dijo.

El secretario aclaró que la operación se trató de un “operativo íntegramente ejecutado por autoridades mexicanas”.

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Omar García Harfuch CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Secretaría de Marina

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