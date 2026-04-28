Este lunes en Nayarit fue detenido “El Jardinero”, posible sucesor de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del CJNG, quien murió el pasado 22 de febrero durante un operativo .

“El Jardinero” no solo era buscado en México. El Gobierno de Estados Unidos también lo tenía identificado como uno de los hombres más buscados: ofrecía 5 millones de dólares como recompensa para quien ofreciera información que ayudara a su captura.

“Audias “N” cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición vigente, por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud y portación de arma de fuego, requerido por el Distrito de Columbia, en Estados Unidos. Además, aquí en México cuenta con una orden de reaprehensión por el delito de homicidio más otras investigaciones que están en curso a cargo de la Fiscalía General de la República”, detalló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública durante la misma conferencia de prensa.

¿Quién era “El Jardinero?

De acuerdo con Harfuch, “El Jardinero” era un objetivo prioritario para el Gobierno de México, debido a que durante dos décadas logró construir una estructura criminal vinculada con el trafico de drogas.

“Se trata de un operador criminal de alta relevancia que durante más de dos décadas consolidó una estructura regional con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos de metanfetamina, operar aeronaves y pistas de aterrizaje, así como controlar rutas logísticas para el movimiento de narcóticos hacia el exterior”, dijo.

Su zona de operación se concentraba principalmente Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y municipios estratégicos de Jalisco, desde donde “articuló una red criminal".