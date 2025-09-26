Gobernación revisará registro de La Luz del Mundo como iglesia: Sheinbaum

En el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, fueron detenidas esta semana 38 personas, entre ellas varias presuntamente relacionadas con la iglesia “La Luz del Mundo”.

La detención, por parte de autoridades estatales y federales, se realizó en un presunto campo de adiestramiento clandestino donde fueron localizadas armas de fuego y réplicas, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, el lugar de adiestramiento fue ubicado luego de denuncias ciudadanas.

En Vista Hermosa, agentes de la #GuardiaCivil, #EjércitoMexicano, @GN_MEXICO_, @FiscaliaMich y Policía Municipal, detuvieron a 38 personas -una de nacionalidad norteamericana-, en portación de una pistola, 19 réplicas de armas de fuego, armas blancas, equipo táctico, entre otros. pic.twitter.com/Bbd1zDbKKH — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) September 24, 2025

“La Luz del Mundo” es una iglesia cristiana fundada en Jalisco en 1926, la cual tiene seguidores en 50 países del mundo. Su líder está detenido en Estados Unidos y el pasado 23 de septiembre se declaró no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está realizando una investigación sobre el presunto adiestramiento relacionado con miembros de la Iglesia, pero será el gabinete de seguridad el cual dé más información.

“Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38 personas presuntamente ligadas a este este grupo religioso porque estaban en un entrenamiento. Entonces, se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la toda información, más la detención de su líder que está en Estados Unidos”, comentó.

La asociación religiosa está registrada ante Gobernación como una agrupación denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, Getsemaní.