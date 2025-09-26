Publicidad

presidencia

Gobernación revisará registro de La Luz del Mundo como iglesia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, a la par, se realiza una investigación sobre el presunto adiestramiento en uso de armas que recibían miembros de la iglesia en Michoacán.
vie 26 septiembre 2025 09:11 AM
luz-mundo.jpeg
En Vista Hermosa, Michoacán, fueron detenidas 38 personas en posesión de armas, entre ellas varias pertenecientes a la iglesia "La Luz del Mundo". (Foto: Presidencia de México.)

Tras la detención de 38 personas en Michoacán que eran adiestradas en el uso de armas, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de la organización “La Luz del Mundo”, liderada por Naasón Joaquín García, preso en Estados Unidos.

“Tendría que revisarse(el registro), hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchos son de buena voluntad, entonces lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante, y en todo caso hacer la revisión por parte de la Secretaría de Gobernación”, indicó en su conferencia mañanera de este viernes.

En el municipio de Vista Hermosa, Michoacán, fueron detenidas esta semana 38 personas, entre ellas varias presuntamente relacionadas con la iglesia “La Luz del Mundo”.

La detención, por parte de autoridades estatales y federales, se realizó en un presunto campo de adiestramiento clandestino donde fueron localizadas armas de fuego y réplicas, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Michoacán, Juan Carlos Oseguera, el lugar de adiestramiento fue ubicado luego de denuncias ciudadanas.

“La Luz del Mundo” es una iglesia cristiana fundada en Jalisco en 1926, la cual tiene seguidores en 50 países del mundo. Su líder está detenido en Estados Unidos y el pasado 23 de septiembre se declaró no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se está realizando una investigación sobre el presunto adiestramiento relacionado con miembros de la Iglesia, pero será el gabinete de seguridad el cual dé más información.

“Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38 personas presuntamente ligadas a este este grupo religioso porque estaban en un entrenamiento. Entonces, se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la toda información, más la detención de su líder que está en Estados Unidos”, comentó.

La asociación religiosa está registrada ante Gobernación como una agrupación denominada Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad la Luz del Mundo, Getsemaní.

