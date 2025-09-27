Liberan a 38 integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán

De acuerdo con la indagatoria, elementos de la policía del estado de Michoacán arribaron a un terreno ubicado en el municipio de Vista Hermosa donde según denuncias ciudadanas, se realizaban entrenamientos con armas de alto calibre.

Al arribar los uniformados, estos hallaron a un grupo de hombres armados, quienes realizaban prácticas de tiro. Estos se identificaron como “Jahser” y formaban parte de una guardia secreta al servicio de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naason Joaquín, se encuentra preso en Estados Unidos por delitos sexuales, entre otros delitos.

Al portar armas de distintos calibres, los elementos policiacos detuvieron a 37 mexicanos y a un ciudadano estadounidense y fueron trasladados ante un ministerio público.