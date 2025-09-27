Publicidad

Estados

Liberan a 38 integrantes de la Luz del Mundo detenidos en Michoacán

Los integrantes de la Luz del Mundo eran parte de un grupo denominado "Jahser" dedicado a la defensa de su iglesia, sus líderes y feligreses.
sáb 27 septiembre 2025 11:08 AM
El grupo de detenidos está conformado por 37 mexicanos y un estadounidense (SSP Michoacán)

Tras 12 horas de audiencia, un juez federal calificó de ilegal la detención de 38 presuntos integrantes de la iglesia evangélica La Luz del Mundo ocurrida el pasado miércoles en Vista Hermosa, Michoacán, por lo que ordenó su inmediata liberación.

De acuerdo con la indagatoria, elementos de la policía del estado de Michoacán arribaron a un terreno ubicado en el municipio de Vista Hermosa donde según denuncias ciudadanas, se realizaban entrenamientos con armas de alto calibre.

Al arribar los uniformados, estos hallaron a un grupo de hombres armados, quienes realizaban prácticas de tiro. Estos se identificaron como “Jahser” y formaban parte de una guardia secreta al servicio de la iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder, Naason Joaquín, se encuentra preso en Estados Unidos por delitos sexuales, entre otros delitos.

Al portar armas de distintos calibres, los elementos policiacos detuvieron a 37 mexicanos y a un ciudadano estadounidense y fueron trasladados ante un ministerio público.

Este viernes, los 38 detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Morelia, Michoacán y fue ante este autoridad que los detenidos admitieron el uso de réplicas de armamentos para la protección de su iglesia, de sus líderes y que eran parte del cuerpo de seguridad de los feligreses en eventos masivos.

Tras conocer del caso, el juez de control determinó que su aprehensión por parte de elementos de la policía de Michoacán no se llevó a cabo de manera adecuada y al no existir mayores elementos para vincularlos a proceso, determinó su inmediata liberación.

Apenas este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación deberá revisar el registro como iglesia de la organización La Luz del Mundo.

“La Luz del Mundo” es una iglesia cristiana fundada en Jalisco en 1926, la cual tiene seguidores en 50 países del mundo. Su líder está detenido en Estados Unidos y el pasado 23 de septiembre se declaró no culpable de delitos relacionados con tráfico y explotación sexual de menores.

