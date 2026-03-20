CNTE protesta en CDMX y Chichén Itzá; ''nos vemos en el Mundial'', dice

La protesta en Yucatán ocurrió justo después de que el trofeo que se entregará al ganador del Mundial se exhibiera en la entidad.

La CNTE concluyó en el Zócalo de la capital un paro que duró 72 horas, el cual tuvo como principal objetivo la abrogación de la ley del ISSSTE.

El paro incluyó un plantón en la plancha del Zócalo, frente al Palacio Nacional.

"Nos vamos y regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Futbol'', dijeron los maestros antes de dejar el Zócalo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un sindicato magisterial de México que se fundó en 1979 como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La CNTE agrupa a maestros de todo el país, pero tiene una fuerte presencia en el sur de México. En estados con altos niveles de pobreza como Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

La Coordinadora se caracteriza por sus movilizaciones y protestas en contra de las reformas educativas del gobierno.

Entre sus principales demandas actuales está la ya mencionada derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario.

La CNTE demanda también regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores.