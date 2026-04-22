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México

Autoridades desmantelan red de “petrofactureros” ligada al huachicol fiscal

Ulises Lara, vocero de la FGR, detalló que las indagatorias derivan de una operación realizada en marzo de 2025 en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró un buque que transportaba combustible ilegal.
mié 22 abril 2026 03:34 PM
huachicol fiscal
La FGR y la SSPC informó este miércoles sobre la desarticulación de una red de “huachicol fiscal” y el aseguramiento de más de 126 millones de pesos en bienes.
 (Foto: Archivo FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron este miércoles sobre las acciones en contra de una de las redes más complejas dedicadas al contrabando de combustible en el país: el grupo denominado “Petrofactureros”.

De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la FGR, las indagatorias derivan de una operación realizada en marzo de 2025 en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró un buque que transportaba combustible ilegal.

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"El esquema de los petrofactureros se compone de varias personas físicas, que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarías, como ante distintas instituciones financieras, las cuales se acreditó no contaban con los permisos, personal ni facultad para hacer empresas cooperativas ni para comercializar, transportar o distribuir hidrocarburo", dijo.

Las investigaciones revelaron que las organizaciones utilizaban empresas fachada, documentación falsa y simulación de operaciones comerciales para introducir hidrocarburos al país.

Los cargamentos, informó Lara, solían ser declarados como aditivos, lubricantes o aceites, con el fin de evadir controles aduaneros y fiscales. Posteriormente, el producto es trasladado mediante un sistema logístico multimodal –marítimo, ferroviario y terrestre– que dificulta su trazabilidad.

Este esquema operaba principalmente en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, donde se detectaron redes de almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustible.

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La FGR informó que judicializó el caso a inicios de abril y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de los involucrados. Hasta el momento, seis personas participantes de los petrofactureros fueron detenidas, identificadas como operadores clave y prestanombres vinculados a más de 40 empresas de distintos giros.

Durante los operativos, se aseguraron cinco inmuebles con un valor de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama valuados en 66.6 millones, joyería por 1.6 millones y dinero en efectivo. En total, el golpe financiero a la organización asciende a aproximadamente 126 millones de pesos.

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Sentencias por delitos en hidrocarburos

La FGR también reportó sentencias condenatorias en casos relacionados con el manejo ilegal de combustibles. En el Estado de México, tres personas fueron sentenciadas recientemente a ocho años de prisión tras un cateo en el que se aseguraron más de 100,000 litros de hidrocarburos. Además, se ordenó la reparación del daño en favor de Pemex por un monto que asciende a más de 651,000 pesos y el decomiso de vehículos e infraestructura utilizada en el delito.

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En otro caso, iniciado en 2025, seis personas recibieron condenas de ocho años de prisión por su participación en una organización que operaba entre la frontera sur y Salamanca. En ese operativo se aseguraron más de 54,000 litros de combustóleo, otros petrolíferos y equipo adaptado para la extracción ilegal.

"El 15 de abril de este año hoy tuvimos la sentencia en contra de seis personas por ocho años de prisión, así como 8,000 días de multa equivalentes a 95,120 pesos" dijo Lara.

El hidrocarburo recuperado en ambos casos, informó, fue entregado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su disposición final.

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Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad.

El funcionario detalló que, tras siete meses de trabajos de inteligencia, se logró desmantelar una de las principales redes criminales dedicadas al mercado ilícito de combustibles, la cual operaba mediante un esquema integral que incluía extracción ilegal, transporte, almacenamiento y comercialización, así como mecanismos financieros para ocultar recursos.

Detalló que en total se ejecutaron acciones coordinadas con la FGR que permitieron la detención de personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como al lavado de dinero.

El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.

García Harfuch explicó que las redes utilizaban empresas fachada, prestanombres y sistemas logísticos complejos, incluyendo el uso de buques, para mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país.

El secretario subrayó que estas organizaciones contaban con una estructura operativa y financiera sofisticada, capaz de extraer hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana, particularmente de gas LP, y comercializarlo mediante redes de distribución aparentemente legales.

Agregó que como resultado de las acciones se ejecutaron 20 cateos (10 en Edomex y 10 en Hidalgo), con la detención de siete personas, entre ellas el líder del grupo.

Se aseguraron más de 150,000 litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico.

En otra acción, en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México se realizaron 11 operativos con la detención de siete personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible.

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huachicoleo Claudia Sheinbaum Fiscal General de la República

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