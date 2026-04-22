Autoridades desmantelan red de “petrofactureros” ligada al huachicol fiscal

"El esquema de los petrofactureros se compone de varias personas físicas, que participan como representantes, socios o firmantes de diversas empresas ante las autoridades hacendarías, como ante distintas instituciones financieras, las cuales se acreditó no contaban con los permisos, personal ni facultad para hacer empresas cooperativas ni para comercializar, transportar o distribuir hidrocarburo", dijo.

Las investigaciones revelaron que las organizaciones utilizaban empresas fachada, documentación falsa y simulación de operaciones comerciales para introducir hidrocarburos al país.

Los cargamentos, informó Lara, solían ser declarados como aditivos, lubricantes o aceites, con el fin de evadir controles aduaneros y fiscales. Posteriormente, el producto es trasladado mediante un sistema logístico multimodal –marítimo, ferroviario y terrestre– que dificulta su trazabilidad.

Este esquema operaba principalmente en estados como Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, donde se detectaron redes de almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de combustible.

La FGR informó que judicializó el caso a inicios de abril y obtuvo órdenes de aprehensión en contra de los involucrados. Hasta el momento, seis personas participantes de los petrofactureros fueron detenidas, identificadas como operadores clave y prestanombres vinculados a más de 40 empresas de distintos giros.

Durante los operativos, se aseguraron cinco inmuebles con un valor de 52.4 millones de pesos, 47 vehículos de alta gama valuados en 66.6 millones, joyería por 1.6 millones y dinero en efectivo. En total, el golpe financiero a la organización asciende a aproximadamente 126 millones de pesos.