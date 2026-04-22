Autoridades desmantelan red de “petrofactureros” ligada al huachicol fiscal

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las acciones forman parte de la estrategia nacional de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con énfasis en el combate a la corrupción y la impunidad.
El funcionario detalló que, tras siete meses de trabajos de inteligencia, se logró desmantelar una de las principales redes criminales dedicadas al mercado ilícito de combustibles, la cual operaba mediante un esquema integral que incluía extracción ilegal, transporte, almacenamiento y comercialización, así como mecanismos financieros para ocultar recursos.
Detalló que en total se ejecutaron acciones coordinadas con la FGR que permitieron la detención de personas vinculadas con estructuras delictivas dedicadas a la obtención, distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, así como al lavado de dinero.
El hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.
García Harfuch explicó que las redes utilizaban empresas fachada, prestanombres y sistemas logísticos complejos, incluyendo el uso de buques, para mantener el flujo ilegal de combustibles en distintas regiones del país.
El secretario subrayó que estas organizaciones contaban con una estructura operativa y financiera sofisticada, capaz de extraer hasta 1.5 millones de litros de hidrocarburo por semana, particularmente de gas LP, y comercializarlo mediante redes de distribución aparentemente legales.
Agregó que como resultado de las acciones se ejecutaron 20 cateos (10 en Edomex y 10 en Hidalgo), con la detención de siete personas, entre ellas el líder del grupo.
Se aseguraron más de 150,000 litros de Gas LP, 61 pipas, 55 autotanques, 20 tanques de almacenamiento, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo y equipo tecnológico.
En otra acción, en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México se realizaron 11 operativos con la detención de siete personas más, integrantes de otro grupo delictivo vinculado al robo y distribución ilícita de combustible.