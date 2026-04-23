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México

UIF denuncia ante la FGR a señalados por EU de distribución de precursores y drogas sintéticas

Las personas, vinculadas con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana, fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas para impedirles el uso del sistema financiero mexicano.
jue 23 abril 2026 12:48 PM
precursores químicos
Los sujetos están vinculados con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana. (Secretaría de Marina)

La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a 23 personas (nueve físicas y 14 morales) por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

En un comunicado, la Unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que los sujetos están vinculados con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.

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Las personas además fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas para impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos”, señaló la UIF.

Reveló además que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo.

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También se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, además de los posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.

“También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”, agregó.

La UIF afirmó que las acciones fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.

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Este es el segundo golpe al crimen organizado en la semana, pues el Gobierno de Estado Unidos impuso este lunes restricciones de visas a 75 personas relacionadas con el Cartel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la medida es en contra de los familiares, amigos y socios comerciales de las personas vinculadas al Cártel.

“Las medidas adoptadas hoy subrayan el compromiso de la Administración Trump de proteger al pueblo estadounidense del Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada”, menciona en un comunicado el gobierno estadounidense.

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