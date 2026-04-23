UIF denuncia ante la FGR a señalados por EU de distribución de precursores y drogas sintéticas

Las personas además fueron incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas para impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

“En el ámbito nacional, la UIF realizó el análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados, identificando la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos”, señaló la UIF.

Reveló además que se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo.

También se observaron inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, además de los posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal.

“También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional”, agregó.

La UIF afirmó que las acciones fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.