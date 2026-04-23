Los estudiantes de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) descansan el último viernes de cada mes. En el calendario oficial se establece que estos días sean destinados para el Consejo Técnico Escolar (CTE); sin embargo, en abril 2026 es distinto.
¿Habrá consejo técnico en abril 2026 o sí hay clases mañana viernes según la SEP?
¿En qué mes no hay Consejo Técnico Escolar?
La SEP informa que, debido a que el 30 de abril se festeja el Día del Niño y regularmente se llevan a cabo festejos en las escuelas, no hay clases. Durante este mes, no se calendarizó viernes de consejo técnico escolar, por lo que el último viernes de abril, que es el 24, sí hay clases.
Además, el viernes 1 de mayo, a nivel Federal se conmemora el Día del Trabajo, y en el calendario escolar se suspenden también las lecciones.
¿Qué son los CTE?
La SEP lo define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.
En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.
Fechas de Consejo Técnico Escolar
- 29 de mayo de 2026
- 26 de junio de 2026
Taller intensivo para personal docente: 16 y 17 de julio de 2026.
De acuerdo con el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación , el calendario del ciclo escolar 2025-2026 tendrá 185 días, cinco menos que el periodo vigente, y será aplicable para educación preescolar, primaria y secundaria en toda la República.
30 de abril, Día del Niño
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recuerda que México estableció en 1924 al 30 de abril como Día del niño durante la presidencia del general Álvaro Obregón y José Vasconcelos como Ministro de Educación Pública, con el objetivo de reafirmar los derechos de los niños y crear una infancia feliz para un desarrollo pleno e integral como ser humano.
El 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó la celebración del día internacional de los niños, y se abrió la posibilidad de que cada país estableciera una fecha para este sector de la población.