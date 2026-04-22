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México

Semana Nacional de Vacunación 2026 va por aplicación gratuita de todas las vacunas

La Secretaría de Salud informó que esta jornada de vacunación busca la recuperación de esquemas incompletos y el incremento de coberturas en las infancias.
mié 22 abril 2026 06:02 PM
Vacunación de un adulto
Durante la Semana Nacional de Vacunación se colocarán puestos semifijos de aplicación de dosis en espacios de alta afluencia. (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro)

La Secretaría de Salud alista la Semana Nacional de Vacunación 2026. Durante esta jornada, que se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, todas las dosis del Programa de Vacunación Universal serán aplicadas de manera gratuita.

Durante estos siete días el foco será completar los esquemas de vacunación de la población y aplicar más dosis para incrementar las coberturas vacunales , que en años pasados registraron caídas .

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Para reforzar esta labor, la dependencia anunció que implementará visitas casa por casa, revisará las Cartillas Nacionales de Salud y lanzará campañas de sensibilización.

"Con el propósito de fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles", informó.

Para saber más

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Esta jornada intensiva se realizará en el marco de la 24 Semana de la Vacunación en las Américas y de la Semana Mundial de Inmunización 2026. Todas tienen por finalidad la prevención, control y eliminación de enfermedades, como el sarampión, que mantiene un brote activo en el país desde el año pasado.

¿Dónde vacunarse?

Para la Semana Nacional de Vacunación, que este año lleva por lema "Vacunar es amar", las autoridades habilitarán puestos de vacunación en puntos con alta afluencia.

Las dosis también estarán disponibles en los centros de salud y, además, se desplegarán brigadas móviles para llevar vacunas a comunidades rurales o zonas de difícil acceso.

¿Qué vacunas se aplicarán en la Semana Nacional de Vacunación?

Algunas de las dosis que se administrarán en esta jornada son las siguientes:

Para recién nacidos:

-BCG
-Hepatitis B

Para menores de un año:

-Hexavalente acelular
-Neumocócica conjugada
-Rotavirus

Primera infancia

-Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis)
-Hexavalente acelular
-Neumocócica conjugada
-Hepatitis A

Refuerzo en población infantil

-DPT (difteria, tos ferina y tétanos)

Vacuna contra VPH

La dosis que protege del Virus del Papiloma Humano se aplicará en:
-Niñas y niños de quinto grado de primaria
-Infancias de 11 años que no estén escolarizadas
-Adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH
-Mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual.

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Vacuna contra Neumococo

-Para personas mayores de 60 años.

Vacunas Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina)

Indicadas para:
-Adolescentes
-Personas adultas
-Mujeres embarazadas
-Personal de salud.

Vacuna contra influenza y COVID-19:

-Menores de 5 años
-Población en riesgo
-Personal de salud
-Personas adultas mayores.

La Secretaría de Salud exhortó a la población completar sus esquemas de vacunación en esta jornada.

"Las vacunas son seguras, gratuitas y una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud individual y colectiva", subrayó.

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