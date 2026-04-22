Semana Nacional de Vacunación 2026 va por aplicación gratuita de todas las vacunas

Para reforzar esta labor, la dependencia anunció que implementará visitas casa por casa, revisará las Cartillas Nacionales de Salud y lanzará campañas de sensibilización.

"Con el propósito de fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles", informó.

Esta jornada intensiva se realizará en el marco de la 24 Semana de la Vacunación en las Américas y de la Semana Mundial de Inmunización 2026. Todas tienen por finalidad la prevención, control y eliminación de enfermedades, como el sarampión, que mantiene un brote activo en el país desde el año pasado.

¿Dónde vacunarse?

Para la Semana Nacional de Vacunación, que este año lleva por lema "Vacunar es amar", las autoridades habilitarán puestos de vacunación en puntos con alta afluencia.

Las dosis también estarán disponibles en los centros de salud y, además, se desplegarán brigadas móviles para llevar vacunas a comunidades rurales o zonas de difícil acceso.

¿Qué vacunas se aplicarán en la Semana Nacional de Vacunación?

Algunas de las dosis que se administrarán en esta jornada son las siguientes:

Para recién nacidos:

-BCG

-Hepatitis B

Para menores de un año:

-Hexavalente acelular

-Neumocócica conjugada

-Rotavirus

Primera infancia

-Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis)

-Hexavalente acelular

-Neumocócica conjugada

-Hepatitis A

Refuerzo en población infantil

-DPT (difteria, tos ferina y tétanos)

Vacuna contra VPH

La dosis que protege del Virus del Papiloma Humano se aplicará en:

-Niñas y niños de quinto grado de primaria

-Infancias de 11 años que no estén escolarizadas

-Adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH

-Mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual.