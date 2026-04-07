Contagios de sarampión bajan a una semana de que la OPS revise el estatus de México

A unos días de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citó a autoridades mexicanas – el próximo 13 de abril– para evaluar si el país mantiene la categoría de libre de sarampión, el gobierno de México anunció que se registra una reducción de casos diarios.
De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, la campaña de vacunación ha contribuido a un descenso en los contagios de sarampión.
“En el momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero cuando estábamos detectando cerca de 220 casos al día nuevos, todos los días. En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día, es decir es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66 %”, detalló.