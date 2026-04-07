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México

Contagios de sarampión bajan a una semana de que la OPS revise el estatus de México

Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, informó que el contagio de sarampión suma seis semanas a la baja, sin embargo, pidió no bajar la guardia.
mar 07 abril 2026 09:16 AM
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El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, aseguró que la vacunación contribuyó a la caída de los casos de sarampión. (Foto: Yuri Cortez/AFP )

A unos días de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) citó a autoridades mexicanas – el próximo 13 de abril– para evaluar si el país mantiene la categoría de libre de sarampión, el gobierno de México anunció que se registra una reducción de casos diarios.

De acuerdo con Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaria de Salud, la campaña de vacunación ha contribuido a un descenso en los contagios de sarampión.

“En el momento de mayor transmisión del virus, medido por fecha de inicio de síntomas, lo hemos identificado en torno al 20 de febrero cuando estábamos detectando cerca de 220 casos al día nuevos, todos los días. En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día, es decir es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66 %”, detalló.

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El Informe diario del brote de sarampión en México con fecha al 6 de abril reporta que en el país hay 15,209 casos de sarampión confirmados, la mayoría de ellos se concentran en Jalisco y Chihuahua.

Avance de vacuncación rumbo a la meta

El gobierno fijó como meta la aplicación de 25 millones de vacunas para un periodo de 10 semanas, el cual se concluirá el próximo 17 de abril. Hasta la fecha se han aplicado 18.3 millones de dosis en el país, lo que representa un avance de 73.2%.

El subsecretario Clark explicó que la semana pasada se registró un descenso en la aplicación de vacuna debido a las vacaciones.

“Desde el 7 de febrero que inició este periodo específico en donde en todo el país se pusieron más de 20,000 módulos de vacunación llevamos ya más de 18 millones de vacunas en este periodo. La última semana se aplicaron 1.3 millones de vacunas, pero está muy asociado a las vacaciones que tuvieron la mayor parte de las personas de Semana Santa, esperamos recuperar el ritmo”, planteó.

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La semana del 29 de marzo al 5 de abril es la que menor número de dosis aplicadas reporta de las últimas ocho con 1.3 millones de vacunas, la siguiente con menos vacunas fue en el arranque de la campaña de intensificación de vacunación que se realizó del 7 al 13 de febrero y se aplicaron 1.7 millones de vacunas.

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"No bajar la guardia"

A pesar del descenso en los contagios diarios, el subsecretario llamó a la población a no bajar la guardia y quien así lo requiera, se vacune contra el sarampión.

“Debemos seguir reforzando, que si bien estamos mucho mejor de lo que estamos hace seis semanas, siete semanas, todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo y la manera de hacerlo es vacunándonos”, comentó.

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Dijo que hay disponibilidad de vacunas y para ubicar el módulo más cercano, se puede consultar la página dondevacuno.salud.gob.mx o llamar el 079.

“El sarampión sigue bajando en nuestro país, llevamos ya prácticamente seis semanas de mejora continua, es un hecho muy positivo, pero tenemos que seguir cerrando las brechas de vacunación, seguir vacunando a las personas que no están vacunadas y hoy tenemos 20,000 puntos de vacunación en todo el país para que estas personas se vacunen”, expuso.

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Vacunas sarampión conferencia mañanera

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