Contagios de sarampión bajan a una semana de que la OPS revise el estatus de México

El Informe diario del brote de sarampión en México con fecha al 6 de abril reporta que en el país hay 15,209 casos de sarampión confirmados, la mayoría de ellos se concentran en Jalisco y Chihuahua.

Avance de vacuncación rumbo a la meta

El gobierno fijó como meta la aplicación de 25 millones de vacunas para un periodo de 10 semanas, el cual se concluirá el próximo 17 de abril. Hasta la fecha se han aplicado 18.3 millones de dosis en el país, lo que representa un avance de 73.2%.

El subsecretario Clark explicó que la semana pasada se registró un descenso en la aplicación de vacuna debido a las vacaciones.

“Desde el 7 de febrero que inició este periodo específico en donde en todo el país se pusieron más de 20,000 módulos de vacunación llevamos ya más de 18 millones de vacunas en este periodo. La última semana se aplicaron 1.3 millones de vacunas, pero está muy asociado a las vacaciones que tuvieron la mayor parte de las personas de Semana Santa, esperamos recuperar el ritmo”, planteó.

La semana del 29 de marzo al 5 de abril es la que menor número de dosis aplicadas reporta de las últimas ocho con 1.3 millones de vacunas, la siguiente con menos vacunas fue en el arranque de la campaña de intensificación de vacunación que se realizó del 7 al 13 de febrero y se aplicaron 1.7 millones de vacunas.