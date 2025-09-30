Rosa Icela: “El Gobierno mexicano no tiene compromisos con mafiosos”

Durante su comparecencia por el primer informe de Gobierno de la presidenta, la secretaria de Estado sostuvo que en México hay gobernabilidad y que atraviesa por una transformación histórica y un cambio de régimen.

“Somos parte de un Gobierno que trabaja todos los días para construir un México más justo, democrático, libre y soberano, un Gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y dispendio”, enfatizó.

La secretaria de Gobernación también señaló que el Gobierno federal respeta la independencia de cada poder y promueve las libertades, como de expresión, religiosa de expresión, y dijo que los periodistas y la población en general pueden escribir con libertad, porque, enfatizó, no hay censura y sí hay derecho de réplica.

Rosa Icela Rodríguez alabó a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mencionó que en México hay una mandataria federal “inteligente, con arrojo y templanza” por las decisiones que ha tomado frente las políticas impulsadas por Estados Unidos.

“Nuestra presidenta ha dejado claro que el pueblo de México decide en su territorio, que somos una Nación fuerte e independiente. La presidenta ha tomado decisiones estratégicas y valientes”, declaró.