Congreso

Rosa Icela: “El Gobierno mexicano no tiene compromisos con mafiosos”

Rosa Icela Rodríguez se pronunció en medio de los escándalos que involucran a políticos morenistas.
mar 30 septiembre 2025 02:30 PM
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.
Rosa Icela Rodríguez también formó parte del Gabinete de López Obrador. (Foto: Especial )

Ante los actos de corrupción y colisión con grupos criminales por parte de funcionarios, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum castigará a quien sea responsable de actos delictivos.

“En el Gobierno de México no tenemos compromisos mafiosos, ni pactos con criminales, estamos del lado correcto y decimos cero corrupción, y si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley, asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate”, enfatizó frente a los senadores, quienes aplaudieron el mensaje.

Durante su comparecencia por el primer informe de Gobierno de la presidenta, la secretaria de Estado sostuvo que en México hay gobernabilidad y que atraviesa por una transformación histórica y un cambio de régimen.

“Somos parte de un Gobierno que trabaja todos los días para construir un México más justo, democrático, libre y soberano, un Gobierno que actúa con honestidad y condena la corrupción, la colusión y dispendio”, enfatizó.

La secretaria de Gobernación también señaló que el Gobierno federal respeta la independencia de cada poder y promueve las libertades, como de expresión, religiosa de expresión, y dijo que los periodistas y la población en general pueden escribir con libertad, porque, enfatizó, no hay censura y sí hay derecho de réplica.

Rosa Icela Rodríguez alabó a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues mencionó que en México hay una mandataria federal “inteligente, con arrojo y templanza” por las decisiones que ha tomado frente las políticas impulsadas por Estados Unidos.

“Nuestra presidenta ha dejado claro que el pueblo de México decide en su territorio, que somos una Nación fuerte e independiente. La presidenta ha tomado decisiones estratégicas y valientes”, declaró.

