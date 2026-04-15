Adultos mayores se registran al Servicio Universal de Salud: “Deprime si no tienes salud y no tienes cómo pagar”

Se trata de la nueva estrategia del gobierno federal para ofrecer atención médica en los hospitales más cercanos o equipados, sin importar si las personas tienen o no seguridad social.

Esta promesa de cobertura universal da aliento a los adultos de 85 años en adelante, el primer grupo etario que será registrado durante este mes.

En México, el 44.5% de la población carece de acceso a los servicios de salud y el 48% no está afiliado a la seguridad social a través de un empleo formal.

María Elsa Rodríguez se registró este martes en el módulo de Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.

En la entrada de este hospital del IMSS se colocaron 10 mesas con laptops y aparatos para escanear documentos y tomar huellas dactilares.

“Me parece muy bien esta iniciativa, porque antes se batallaba mucho con los servicios de salud, sobre todo por la situación de los adultos mayores. A veces es muy difícil traerlos como para que te nieguen la atención”, explica.

Credencial del Servicio Universal de Salud, ¿dónde se tramita?

La Secretaría de Bienestar habilitó 84 módulos de registro solo en la Ciudad de México para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. También se colocaron alrededor de 2,000 en las 23 entidades federativas, donde el organismo IMSS Bienestar también está a cargo de los servicios de salud.

Pero pocas personas lo saben. Así que, en el segundo día del registro, fueron más quienes solo se acercaron a preguntar cuáles eran los requisitos.