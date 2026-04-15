Adultos mayores se registran al Servicio Universal de Salud: “Deprime si no tienes salud y no tienes cómo pagar”

Se trata de la nueva estrategia del gobierno federal para ofrecer atención médica en los hospitales más cercanos o equipados, sin importar si las personas tienen o no seguridad social.
Esta promesa de cobertura universal da aliento a los adultos de 85 años en adelante, el primer grupo etario que será registrado durante este mes.
En México, el 44.5% de la población carece de acceso a los servicios de salud y el 48% no está afiliado a la seguridad social a través de un empleo formal.
María Elsa Rodríguez se registró este martes en el módulo de Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la alcaldía Cuauhtémoc.
En la entrada de este hospital del IMSS se colocaron 10 mesas con laptops y aparatos para escanear documentos y tomar huellas dactilares.
“Me parece muy bien esta iniciativa, porque antes se batallaba mucho con los servicios de salud, sobre todo por la situación de los adultos mayores. A veces es muy difícil traerlos como para que te nieguen la atención”, explica.
Credencial del Servicio Universal de Salud, ¿dónde se tramita?
LaSecretaría de Bienestarhabilitó 84 módulos de registro solo en la Ciudad de México para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud. También se colocaron alrededor de 2,000 en las 23 entidades federativas, donde el organismo IMSS Bienestar también está a cargo de los servicios de salud.
El registro inició con menos fallas este martes y el sistema digital arrancó, por fin, como al mediodía.
“Apenas ayer empezaron y están como agarrando la onda. Pero son muy amables y fue muy rápido”, agrega María Elsa Rodríguez.
Ella fue al banco a realizar un trámite y se encontró con el módulo. Aceptó registrar a su mamá, de 85 años. También la anotaron a ella, por ser la acompañante. El proceso tomó unos 10 minutos.
“Nos parece estupendo, porque sin salud no se puede, a veces ni dan ganas de salir. Es importante para la gente mayor”, menciona.
Lo dice con conocimiento de causa. Su familia batalló en años pasados por acceso a estudios clínicos y medicamentos. También con centros de salud en mal estado. Pero confía en que la próxima cobertura universal eleve la calidad de los servicios.
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“Es muy alentador, porque deprime mucho si no tienes servicios de salud y no tienes cómo pagar”, comentó.
¿Qué instituciones tiene el sistema universal de salud en México?
Según las autoridades, el Servicio Universal de Saludoperará como una Red Integrada de Servicios, conformada con los recursos físicos y humanos del IMSS, ISSSTE , IMSS Bienestar y los Servicios de Salud de Pemex .
También para recibir vacunas en la clínica más cercana al domicilio; consultas médicas básicas y para garantizar la continuidad de los tratamientos de cáncer, trasplantes y VIH en caso de perder la seguridad social.
Se planea que en esos casos no se cobren cuotas a los pacientes porque las autoridades alistan un plan de compensación entre instituciones. De tal manera que, si el IMSS atiende a un derechohabiente del ISSSTE, el ISSSTE le pagué directamente al IMSS por esos servicios. Y así con las instituciones participantes.
Para Yanet Medina, usuaria del IMSS, esta estrategia es importante para que la gente sin seguridad social también acceda a los mejores hospitales.
“Es una buena oportunidad para los que no tienen atención médica ahorita, pero ojalá que realmente sí les vayan a dar atención”, opina tras pedir informes del registro al Servicio Universal.
Calendario para la credencial del Servicio Universal de Salud
Otras personas deben esperar turno conforme a su edad. Porque la credencialización será escalonada. En abril se planea registrar a 2 millones de mayores de 85 años, quienes deben asistir según la fecha asignada a la inicial de su primer apellido.
Posteriormente se registrará al resto de la población. Las autoridades informarán cada mes cuál será el siguiente grupo de edad que deberá credencializarse.
“No me puedo inscribir todavía por rango de edad”, contó María Cristina Pons, de 69 años.
“Pero va a ser un buen servicio para emergencias. En una emergencia se va a poder ir a cualquier institución y eso está muy bien, porque luego no hay carros a la mano y pierdes tiempo en ir hasta tu clínica”, agregó.
Las personas también preguntan si el registro puede ser a domicilio, porque muchos adultos mayores viven con alguna discapacidad o movilidad restringida. Eso fue notorio en los pasillos del Centro Médico, donde transitaron varios con bastones, en sillas de ruedas o hasta con tanques de oxígeno. Sin embargo, esa opción no está contemplada.
La credencial de salud se emitirá seis días después del registro, así como una versión digital. Ambas servirán como identificación oficial, también para participar en programas sociales y, si se cumple la promesa de cobertura universal, para recibir atención médica en cualquier hospital.