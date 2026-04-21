¿Cómo actualizar mis datos?

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"La CFE garantiza la protección de los datos personales conforme a la legislación aplicable en la materia. Se usan exclusivamente para la prestación y mejora del servicio eléctrico", informó la CFE en un comunicado.

La actualización se puede hacer a través de los Centros de Atención a Clientes o la línea telefónica 071.

También se puede corregir información como la calle o número oficial, así como cambiar el nombre del titular se debe acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano con la documentación correspondiente (identificación oficial, comprobante de domicilio correcto, documento que acredite propiedad o posesión para cambio de nombre).​

Reportes por daños

Debido a que a lo largo del año la CFE hace cortes en el suministro eléctrico en la red, algunos electrodomésticos se dañan, por lo que para hacer el reporte, se debe hacer lo siguiente:

Requisitos:

• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.