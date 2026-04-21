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México

Los datos que requiere CFE para que no afecte el recibo de luz a usuarios

La empresa pública del Estado abastece de electricidad a la mayor parte de la población, por lo que requiere que los datos estén actualizados.
mar 21 abril 2026 05:07 PM
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Los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad deben tener actualizados sus datos, de acuerdo a lo que informó la misma empresa pública del Estado. (Foto: Facebook CFE Nacional)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) llamó a los usuarios a mantener sus datos de contacto actualizados con el objetivo de mejorar la comunicación y agilizar la atención de los reportes por fallas en el servicio y daños en electrodomésticos, entre otros.

La empresa pública del Estado afirma que quienes realicen este proceso podrán recibir notificaciones sobre fechas de pago y avances en trabajos de mantenimiento en las zonas donde se tengan previstos.

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"La CFE garantiza la protección de los datos personales conforme a la legislación aplicable en la materia. Se usan exclusivamente para la prestación y mejora del servicio eléctrico", informó la CFE en un comunicado.

La actualización se puede hacer a través de los Centros de Atención a Clientes o la línea telefónica 071.

También se puede corregir información como la calle o número oficial, así como cambiar el nombre del titular se debe acudir al Centro de Atención a Clientes (CAC) más cercano con la documentación correspondiente (identificación oficial, comprobante de domicilio correcto, documento que acredite propiedad o posesión para cambio de nombre).​

Reportes por daños

Debido a que a lo largo del año la CFE hace cortes en el suministro eléctrico en la red, algunos electrodomésticos se dañan, por lo que para hacer el reporte, se debe hacer lo siguiente:

Requisitos:

• Tener contrato vigente para el suministro de energía con CFE Suministrador de Servicios Básicos.* • El servicio debe estar al corriente en el pago de sus recibos.

• Presentar original y copia de una identificación oficial vigente, del titular del servicio.

• En caso de ser representado por un tercero, el representante debe entregar una carta poder simple o notariada, así como original y copia de identificación oficial de ambos.

• Presentar escrito libre por daños a aparatos electrodomésticos, eléctricos u otros bienes.

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• Acreditar la propiedad o en caso de no ser el titular del servicio, se deberá acreditar el uso del inmueble (contrato de arrendamiento, de compraventa, etc.).

La reclamación del pago de daños, debe presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que ocurrió la falla, en la cual el cliente indicará la fecha y hora aproximada de la falla, describiéndola en forma general.

• Llenar en el Centro de Atención a Clientes el “formato solicitud de reclamación por daños en aparatos eléctricos u otros bienes”.

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Sobre las tarifas, la CFE recuerda que no ofrece descuentos especiales para adultos mayores, personas con discapacidad o pensionados porque las tarifas domésticas cuentan con un subsidio gubernamental que se aplica automáticamente en el cálculo del recibo, beneficiando a todos los usuarios residenciales.

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Al segundo trimestre de 2025, la CFE registró a 49.4 millones de usuarios de suministro eléctrico en el país con una cobertura de 97% de la población nacional.

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CFE Electricidad

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