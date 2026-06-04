Al momento de emitirse la información oficial por parte de la Coordinación General de Protección Civil a través de sus plataformas digitales, no existían reportes de personas heridas. No obstante, equipos de emergencia continúan con la inspección del área para revisar las construcciones cercanas.

Más tarde, mediante un comunicado, el gobernador Alejandro Armenta informó que se implementaron acciones preventivas para resguardar a la población. Entre ellas destacó el desalojo del Hospital General de Tepeaca, la preparatoria BUAP “2 de Octubre”, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y diversas viviendas localizadas en las inmediaciones del incidente.

Tras la emergencia, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa suspendió temporalmente sus actividades académicas. Paralelamente, elementos de Protección Civil, tanto estatales como municipales, establecieron cierres viales y limitaron el acceso al perímetro afectado para garantizar la seguridad de la población.

Las labores de atención también incluyeron el enfriamiento de las unidades involucradas mediante la aplicación de agua, además de la vigilancia constante de la temperatura de los contenedores alcanzados por las llamas.

Ante esta situación, el Gobierno de Puebla exhortó a los habitantes a seguir los reportes difundidos por canales oficiales y a respetar las zonas restringidas establecidas por las autoridades.