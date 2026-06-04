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México

Lo que se sabe de la explosión de cuatro pipas en Tepeaca, Puebla

Autoridades del estado revisan los edificios cercanos para detectar posibles daños estructurales. De acuerdo con los reportes, al rededor de 2,000 personas fueron evacuadas.
jue 04 junio 2026 02:35 PM
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(Protección Civil Puebla)

Cuatro pipas de gas LP explotaron en un predio de San Juan Negrete, en Tepeaca, Puebla, lo que obligó a desalojar preventivamente a alrededor de 2,000 personas.

De acuerdo con los reportes, pacientes de un hospital, estudiantes y familias de las viviendas cercanas tuvieron que ser evacuados.

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El gobierno del estado activó un Comando Unificado para supervisar la atención de la emergencia y reducir cualquier riesgo adicional en la zona.

Participan en las operaciones 25 miembros de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 29 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y cinco agentes de Protección Civil municipal.

En sus redes sociales, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la evacuación preventiva y destacó que la activación del Comando Unificado permitió coordinar la respuesta de manera inmediata, evitando mayores riesgos para la población.

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Al momento de emitirse la información oficial por parte de la Coordinación General de Protección Civil a través de sus plataformas digitales, no existían reportes de personas heridas. No obstante, equipos de emergencia continúan con la inspección del área para revisar las construcciones cercanas.

Más tarde, mediante un comunicado, el gobernador Alejandro Armenta informó que se implementaron acciones preventivas para resguardar a la población. Entre ellas destacó el desalojo del Hospital General de Tepeaca, la preparatoria BUAP “2 de Octubre”, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y diversas viviendas localizadas en las inmediaciones del incidente.

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Tras la emergencia, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa suspendió temporalmente sus actividades académicas. Paralelamente, elementos de Protección Civil, tanto estatales como municipales, establecieron cierres viales y limitaron el acceso al perímetro afectado para garantizar la seguridad de la población.

Las labores de atención también incluyeron el enfriamiento de las unidades involucradas mediante la aplicación de agua, además de la vigilancia constante de la temperatura de los contenedores alcanzados por las llamas.

Ante esta situación, el Gobierno de Puebla exhortó a los habitantes a seguir los reportes difundidos por canales oficiales y a respetar las zonas restringidas establecidas por las autoridades.

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Puebla Gas LP

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