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México

PVEM va solo por la gubernatura de San Luis Potosí; rompe alianza con Morena

Ruth González Silva es la principal aspirante para la gubernatura de San Luis Potosí; ella es esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
lun 13 abril 2026 10:22 PM
PVEM irá solo para la gubernatura de SLP.
(Foto: Redes sociales de Karen Castrejón.)

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) irá solo en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí y no en alianza con Morena.

La presidenta del partido, Karen Castrejón, informó que la decisión se tomó porque así se los pidió la ciudadanía.

“Eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina y en las elecciones del 2027, que ganaremos muchas más de las presidencias municipales y vamos nuevamente por la gubernatura en San Luis Potosí”, señaló la dirigente.

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El mensaje de potosina, Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, quien expuso que si el partido tiene que ir solo en la próxima elección.

“Si tenemos que ir solos vamos a ir solos, volveremos a ganar y refrendar el compromiso con la ciudadanía”.

El coordinador nacional del partido, Arturo Escobar, comentó que San Luis Potosí es ejemplo para el organismo político a nivel nacional, por lo que abrirán una oficina de la dirigencia nacional en la entidad.

Sostuvo que no están cerrados a coaliciones en el estado, pero, eventualmente, dijo, no hay condiciones para ello.

“No hay duda de que vamos ir con todo y contra todo para ratificar la gubernatura para el partido", mencionó.

González Silva es la principal aspirante para la gubernatura de San Luis Potosí, pues fue el coordinador de los senadores por el PVEM, Manuel Velasco, la destapó para la contienda hace más de un mes.

González lleva al menos un año promocionado su imagen y nombre en San Luis Potosí. Ha hecho recorridos por la entidad regalando mochilas y tinacos, los cuales portan su nombre o las iniciales “RG”, así como participando en eventos públicos en la entidad.

El PVEM ha tenido fracturas con Morena por los comicios en este estado, debido a que el partido oficialista estableció reglas internas para elegir a sus contendientes y entre ellas está que sus candidatos no sean familiares de los actuales mandatarios.

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