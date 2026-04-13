PVEM va solo por la gubernatura de San Luis Potosí; rompe alianza con Morena

El mensaje de potosina, Ruth González Silva, esposa del actual gobernador, quien expuso que si el partido tiene que ir solo en la próxima elección.

“Si tenemos que ir solos vamos a ir solos, volveremos a ganar y refrendar el compromiso con la ciudadanía”.

El coordinador nacional del partido, Arturo Escobar, comentó que San Luis Potosí es ejemplo para el organismo político a nivel nacional, por lo que abrirán una oficina de la dirigencia nacional en la entidad.

Sostuvo que no están cerrados a coaliciones en el estado, pero, eventualmente, dijo, no hay condiciones para ello.

“No hay duda de que vamos ir con todo y contra todo para ratificar la gubernatura para el partido", mencionó.

ARRANQUE DE LOS TRABAJOS ELECTORALES rumbo al 2027 de la Segunda Circunscripción.



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Hoy somos la tercera fuerza del país.



Reconozco a mi estimado amigo y gobernador @RGC_Mx por su… pic.twitter.com/DFDS6sZqNq — Karen Castrejón Trujillo (@karencastrejont) April 14, 2026

González Silva es la principal aspirante para la gubernatura de San Luis Potosí, pues fue el coordinador de los senadores por el PVEM, Manuel Velasco, la destapó para la contienda hace más de un mes.

González lleva al menos un año promocionado su imagen y nombre en San Luis Potosí. Ha hecho recorridos por la entidad regalando mochilas y tinacos, los cuales portan su nombre o las iniciales “RG”, así como participando en eventos públicos en la entidad.

El PVEM ha tenido fracturas con Morena por los comicios en este estado, debido a que el partido oficialista estableció reglas internas para elegir a sus contendientes y entre ellas está que sus candidatos no sean familiares de los actuales mandatarios.

