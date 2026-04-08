Tras darse a conocer por parte del gobierno Federal el arranque de la credencialización para acceder a un Servicio Universal de Salud, la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló los requisitos y documentos que deben llevar los adultos mayores y los acompañantes a los módulos de inscripción.
¿Necesito mi CURP certificada para tramitar la credencial universal de salud?
“Esta credencialización se va a desplegar en todo el territorio nacional para todos los mexicanos desde cero hasta más de 100 años. De tal manera que al ser un número importante de la población, estaremos en esta primera etapa registrando a casi 100 millones de mexicanas”, informó en la Mañanera del Pueblo del 7 de abril.
Adultos de 85 años y más
La funcionaria detalló que la credencialización arrancará con el grupo los adultos mayores de 85 años y más, y que es común que vayan acompañados de familiares, por lo que se sugiere que también aprovechen para hacer el trámite.
“Para aprovechar que van a acompañarlos, también vamos a darle acceso al registro a la persona acompañante o cuidadora para que no tenga que ir en dos ocasiones. Lo haremos así en todo el registro, como lo habíamos expuesto en el caso de las niñas y los niños”, expresó Montiel Reyes.
Requisitos para credencial
- Una identificación oficial con fotografía. Que puede ser: la credencial para votar, el pasaporte, la Cédula Profesional, la Cartilla del Servicio Militar; la Constancia de Identidad emitida por la autoridad municipal o estatal, de la cual tienen facultad constitucional para emitir estas Cartas de Identidad.
- Acta de Nacimiento.
- Y para aquellos mexicanas, mexicanos naturalizados, sus documentos que les emite Migración, como: la Carta de Naturalización, el Certificado de Nacionalidad Mexicana; el documento migratorio que esté en trámite, en su caso, para las personas que están en solicitud de refugio.
- Comprobante de domicilio. Tiene que estar actualizado para ubicar dónde se entregará la credencial que es de aproximadamente 6 semanas después de hacer el trámite.
-Un teléfono de contacto. Será a través de un mensaje de texto cuando le avisemos día, hora y lugar donde habrá de recibir la Credencial físicamente.
¿Es necesario llevar la CURP certificada?
Sí porque de acuerdo la Secretaría de Bienestar , se han detectado personas que tienen hasta siete CURP, por lo que es necesario que lleven el documento certificado.
“La CURP debe estar certificada —esto se ha avanzado mucho, por parte del Registro Nacional de Población— porque había personas que tenían 6 o 7 CURP. Entonces, eso hace complicado todos sus trámites. Por eso, tiene que ser la CURP certificada”, dijo Ariadna Montiel Reyes.
¿Qué pasa si no llevó mi CURP certificada?
En los módulos, antes de pasar al registro de los datos, se van a verificar que las CURP estén certificadas, y en caso contrario se invitará a las personas tramitarla.
Inicia el proceso de registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud 🪪
Beneficios:
-Acceso a atención médica en cualquier institución pública
-Funcionará también como identificación oficial
-También estará disponible la versión digital
En 2027 se podrá… pic.twitter.com/HPs4uIB05X
— Agencia de Transformación Digital (@AgenciaGobMX) April 7, 2026
¿Cómo saber si mi CURP está certificada?
Que la CURP sea verificada por el Registro Civil significa se comprobó que la clave esté asociada al acta de nacimiento y que esté capturada en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC).
Si la CURP está certificada , abajo del cuadro de información aparece una leyenda que dice “CURP certificada: verificada por el Registro Civil”.
Este cambio obedece a que anteriormente, eran muchas las dependencias las que emitían este documento, y para evitar que hubiera dobles claves, errores, etcétera, ahora el Registro Nacional de Población (Renapo) se dio a la tarea de unificar una sola CURP, la cual estará cotejada con la base de datos.