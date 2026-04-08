“Esta credencialización se va a desplegar en todo el territorio nacional para todos los mexicanos desde cero hasta más de 100 años. De tal manera que al ser un número importante de la población, estaremos en esta primera etapa registrando a casi 100 millones de mexicanas”, informó en la Mañanera del Pueblo del 7 de abril.

Adultos de 85 años y más

La funcionaria detalló que la credencialización arrancará con el grupo los adultos mayores de 85 años y más, y que es común que vayan acompañados de familiares, por lo que se sugiere que también aprovechen para hacer el trámite.

“Para aprovechar que van a acompañarlos, también vamos a darle acceso al registro a la persona acompañante o cuidadora para que no tenga que ir en dos ocasiones. Lo haremos así en todo el registro, como lo habíamos expuesto en el caso de las niñas y los niños”, expresó Montiel Reyes.

Requisitos para credencial

- Una identificación oficial con fotografía. Que puede ser: la credencial para votar, el pasaporte, la Cédula Profesional, la Cartilla del Servicio Militar; la Constancia de Identidad emitida por la autoridad municipal o estatal, de la cual tienen facultad constitucional para emitir estas Cartas de Identidad.

- Acta de Nacimiento.

- Y para aquellos mexicanas, mexicanos naturalizados, sus documentos que les emite Migración, como: la Carta de Naturalización, el Certificado de Nacionalidad Mexicana; el documento migratorio que esté en trámite, en su caso, para las personas que están en solicitud de refugio.

- Comprobante de domicilio. Tiene que estar actualizado para ubicar dónde se entregará la credencial que es de aproximadamente 6 semanas después de hacer el trámite.

-Un teléfono de contacto. Será a través de un mensaje de texto cuando le avisemos día, hora y lugar donde habrá de recibir la Credencial físicamente.