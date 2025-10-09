Publicidad

Sheinbaum propone a Roberto Velasco al frente de América del Norte en SRE

El Senado será el encargado de ratificar el nombramiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.
jue 09 octubre 2025 09:58 PM
roberto-velasco.jpg
El funcionario trabajó de cerca con Marcelo Ebrard en el sexenio de AMLO. (Foto: Especial )

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el marco legal, dicho nombramiento deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores.

La SRE informó que está a la espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores determine la fecha de la comparecencia correspondiente, en la que Velasco Álvarez expondrá su propuesta de trabajo, y responderá a las preguntas de los senadores como parte del proceso para su ratificación.

Velasco Álvarez es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, en donde fue editor en jefe de Chicago Policy Review y realizó una estadía en la oficina del alcalde de dicha ciudad, de acuerdo con su currículum.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Ha ocupado cargos en la Secretaría de Economía, en el Gobierno de la Ciudad de México y también en la Asamblea Legislativa del antes Distrito Federal.

Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, se desempeñó como director general de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Actualmente es jefe de la Unidad para América del Norte.

