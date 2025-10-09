Sheinbaum propone a Roberto Velasco al frente de América del Norte en SRE

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Roberto Velasco Álvarez como subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el marco legal, dicho nombramiento deberá ser ratificado por la Cámara de Senadores.

La SRE informó que está a la espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores determine la fecha de la comparecencia correspondiente, en la que Velasco Álvarez expondrá su propuesta de trabajo, y responderá a las preguntas de los senadores como parte del proceso para su ratificación.