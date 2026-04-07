Senado recibe nombramiento de Roberto Velasco al frente de Relaciones Exteriores

Una vez que el Senado recibió la propuesta de la mandataria, Velasco Álvarez comparecerá ante la Comisión de Relaciones Exteriores, encabezada por el senador Alejandro Murat Hinojosa.

Este martes, en la Junta de Coordinación Política del @senadomexicano, nos acompañó @r_velascoa. pic.twitter.com/CAfruP29cQ — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 7, 2026

Allí presentará su plan de trabajo y deberá responder a preguntas relacionadas con la política exterior mexicana por parte de los legisladores.

Terminado el proceso, los senadores analizan la trayectoria y votarán por la idoneidad de Velasco Álvarez como titular de la política exterior, donde enfrentará distintos desafíos en materia internacional, según lo expresó en la reunión con la Jucopo, la senadora Itzel Castillo.

Una vez que se tenga el dictamen, este pasará al Pleno del Senado, donde nuevamente será sometido a votación. Para su ratificación debe contar con mayoría simple, es decir, la votación de la mitad de los legisladores presentes más uno. Así lo establece el Artículo 76 fracción 2 de la Constitución Política.

Una vez que es ratificado por la Cámara alta, tomará protesta como secretario de Estado.

Este lunes, previo a la reunión con los senadores, Velasco sostuvo un encuentro con parte del equipo directivo que integra la Secretaría.

En la red social X, la dependencia informó que este encuentro tuvo como finalidad dar seguimiento a los avances de cada una de las áreas y a los temas prioritarios de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quién es Roberto Velasco?

Velasco Álvarez es un político cercano a Marcelo Ebrard y hasta el miércoles pasado era subsecretario de América del Norte de la SRE, por lo que encabezaba las negociaciones de México con Estados Unidos y Canadá.

Tiene 38 años y es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.