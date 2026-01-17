Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum anuncia inicio de credencialización nacional de salud durante inauguración del Hospital Zaragoza

Desde Iztapalapa, la presidenta anunció que entre febrero y marzo iniciará la credencialización del sistema de salud, paso clave hacia un expediente médico único y la unificación nacional.
sáb 17 enero 2026 05:58 PM
Iztapalapa Hospital General IMSS 25
Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del Hospital General Regional No 25 "General Ignacio Zaragoza". (Foto: Presidencia/ Cuartoscuro)

En el marco de la inauguración del Hospital General “Ignacio Zaragoza” del IMSS, en la alcaldía Iztapalapa, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que entre la mitad de febrero y marzo de este año iniciará el proceso de credencialización del sistema nacional de salud, uno de los ejes centrales de su política pública en la materia.

“Este año, entre la mitad de febrero y marzo, vamos a iniciar un proceso de credencialización. Todos los mexicanos y mexicanas van a tener su credencial de la salud”, señaló la mandataria.

Publicidad

Explicó que con esta credencial la población sabrá a qué clínica, centro de salud u hospital acudir y contará con un expediente médico electrónico compartido entre instituciones.

Sheinbaum detalló que el objetivo es avanzar hacia un solo sistema de expedientes médicos interoperable entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar.

“De tal manera que, aunque estén aquí en el Zaragoza o se vayan de vacaciones y tengan alguna enfermedad, se comparte el expediente”, afirmó.

La presidenta agregó que este proceso permitirá sentar las bases de un sistema nacional unificado de salud, con una implementación gradual.

“En 2027 vamos a iniciar con algunos servicios; en 2028 otros; en 2029 más, y en 2030 un servicio universal de salud en nuestro país”, precisó.

Asimismo, anunció acciones complementarias como la rehabilitación del hospital Darío Fernández y el fortalecimiento de los centros de salud, incluyendo la instalación de laboratorios para evitar traslados innecesarios de pacientes.

Durante su discurso, Sheinbaum contrastó este modelo con las políticas de gobiernos anteriores. “Los gobiernos anteriores veían el acceso a la salud como una mercancía. Nosotros creemos que no es un privilegio ni algo que deba pagarse para valorarse; es un derecho del pueblo de México”, subrayó la presienta, al recordar que el derecho a la salud está consagrado en el artículo cuarto constitucional.

Publicidad

En el evento, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó además que la reapertura del Hospital “Ignacio Zaragoza”, también conocido como Clínica 25, salda “una deuda histórica con los miles de habitantes del oriente de la ciudad”.

Recordó que el hospital fue severamente dañado por el sismo de 2017, lo que obligó a su demolición total y a un proceso de reconstrucción complejo.

“La Clínica 25 ha sido un símbolo emblemático de esta zona oriente de la ciudad y del Valle de México”, afirmó Brugada, quien subrayó que la nueva infraestructura es “una de las más relevantes de la Ciudad de México” por su calidad y capacidad de atención.

Tanto Sheinbaum como Brugada coincidieron en que el fortalecimiento del sistema público de salud responde a una visión que concibe la salud como un derecho y no como una mercancía.

“No es un privilegio para quien lo pueda pagar; es un derecho del pueblo de México”, sostuvo la presidenta, al contrastar este modelo con las políticas de gobiernos anteriores.

La inauguración del Hospital General “Ignacio Zaragoza” y el anuncio del inicio de la credencialización nacional de salud fueron presentados como pasos clave en la consolidación de un sistema público más integrado, con el objetivo de garantizar atención médica universal y de calidad para toda la población.

Publicidad

Tags

Claudia Sheinbaum Clara Brugada Secretaría de Salud

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad