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México

SEP convoca a docentes a actualizar el modelo de la Nueva Escuela Mexicana y fortalecer el Plan de Estudios

Las autoridades educativas realizarán foros estatales y regionales para recopilar la opinión del magisterio y mejorar el modelo educativo actual.
mar 24 marzo 2026 04:30 PM
SEP actualizará la Nueva Escuela Mexicana hecha durante sexenio de AMLO: pide ayuda a docentes
Mario Delgado, titular de la SEP, al inaugurar el Foro Nacional La Nueva Escuela Mexicana a tres años este 23 de marzo. (Foto: SEP)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) convocó a los docentes a participar en la actualización del modelo educativo conocido como la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

A través de foros regionales y estatales, la dependencia recogerá las opiniones y contribuciones del magisterio, de especialistas y académicos. Esos aportes se considerarán para fortalecer la NEM y el Plan de Estudios de educación básica.

Esa política educativa se diseñó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y, con esta convocatoria, tendrá la primera modificación oficial.

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“Invitamos a todos los maestros y maestras de nuestro país a que nos compartan sus experiencias. (...) De la mano de las y los maestros podemos profundizar este proyecto educativo”, declaró el secretario de Educación, Mario Delgado..

El funcionario explicó que, a tres años de la implementación de la NEM, es necesario actualizar su diseño y el marco curricular construido en 2022.

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Hace un mes, la posibilidad de hacer cambios a la Nueva Escuela Mexicana y a los libros de texto gratuitos abrió un frente en la SEP.

Marx Arriaga, entonces director de Materiales Educativos, acusó a la dependencia y al gobierno federal de querer modificar el modelo educativo de López Obrador y alejarlos de los "valores obradoristas". Tras continuas críticas, Arriaga fue destituido del cargó y en su lugar llegó la escritora Nadia López García.

En su momento, la NEM recibió críticas por errores en los libros de texto. También fue cuestionada la falta de capacitación a los profesores que debían implementar el nuevo modelo educativo y se señaló que no se consultó a la comunidad educativa completa sobre las modificaciones.

El titular de la SEP dijo que en esta ocasión se construirá un proceso nacional de encuentro con diversas voces para actualizar la NEM y que este proceso respeta la filosofía del modelo educativo de mantenerlo siempre vigente.

“A tres años de la instrumentalización de la Nueva Escuela Mexicana, es necesario (...) darle esa movilidad, hay que darle esa actualización permanente”, explicó.

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“Hay que escuchar a los maestros, a las maestras, a los padres, madres de familia y nunca perder el vínculo con la comunidad”, dijo este lunes al inaugurar el primer foro nacional de diálogo.

Esta actualización se suma, además, a los cambios en los libros de texto de Matemáticas para primaria y a los que sufrirán los de Historia para incluir a las mujeres destacadas.

Delgado detalló que, después de los foros estatales y regionales, se creará un repositorio con las experiencias y contribuciones de los docentes. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) ayudará a recibir y sistematizar todas las propuestas del magisterio.

Posteriormente se llevará al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

A decir de Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, estos foros servirán para consolidar el Plan de Estudios 2022 con propuestas que surjan de la comunidad educativa y no desde “el escritorio” o basadas en “decisiones unilaterales”.

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Reconoció que la implementación de la Nueva Escuela Mexicana ha tenido dificultades, resistencias y obstáculos en su implementación y que hay sobrecarga administrativa para el magisterio.

No obstante, aseguró que varias de las problemáticas ocurrieron porque algunos docentes no comprendieron el cambio en la labor educativa que les demanda la NEM.

Por ello, exhortó a los profesores a “expresarse con libertad” para identificar las tensiones y aprendizajes del modelo, fortalecer el Plan de Estudio 2022 y consolidar la NEM.

“Ninguna política educativa puede sostenerse si no emerge de quienes sostienen la escuela pública todos los días en nuestro país: nuestros maestros y maestras”, sostuvo.

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