SEP actualizará la Nueva Escuela Mexicana hecha durante sexenio de AMLO: pide ayuda a docentes

“Invitamos a todos los maestros y maestras de nuestro país a que nos compartan sus experiencias. (...) De la mano de las y los maestros podemos profundizar este proyecto educativo”, declaró el secretario de Educación, Mario Delgado..

El funcionario explicó que, a tres años de la implementación de la NEM, es necesario actualizar su diseño y el marco curricular construido en 2022.

Hace un mes, la posibilidad de hacer cambios a la Nueva Escuela Mexicana y a los libros de texto gratuitos abrió un frente en la SEP.

Marx Arriaga, entonces director de Materiales Educativos, acusó a la dependencia y al gobierno federal de querer modificar el modelo educativo de López Obrador y alejarlos de los "valores obradoristas". Tras continuas críticas, Arriaga fue destituido del cargó y en su lugar llegó la escritora Nadia López García.

En su momento, la NEM recibió críticas por errores en los libros de texto. También fue cuestionada la falta de capacitación a los profesores que debían implementar el nuevo modelo educativo y se señaló que no se consultó a la comunidad educativa completa sobre las modificaciones.

El titular de la SEP dijo que en esta ocasión se construirá un proceso nacional de encuentro con diversas voces para actualizar la NEM y que este proceso respeta la filosofía del modelo educativo de mantenerlo siempre vigente.

“A tres años de la instrumentalización de la Nueva Escuela Mexicana, es necesario (...) darle esa movilidad, hay que darle esa actualización permanente”, explicó.