SCJN cambia las reglas de la pensión por viudez y garantiza que nadie pierda este beneficio

¿Qué resolvió la SCJN sobre la pensión por viudez?

El máximo tribunal del país declaró inconstitucional el artículo 12, fracción II, inciso c), del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del ISSSTE, que permitía suspender la pensión a quienes trabajaban y cotizaban en el mismo régimen de seguridad social.

La Corte dejó en claro que la pensión por viudez y el salario derivan de fuentes distintas: la pensión se basa en las aportaciones del trabajador fallecido, mientras que el salario corresponde al trabajo actual del beneficiario. Por eso, recibir ambos ingresos al mismo tiempo es legal y constitucional.

Asimismo, la SCJN señaló que las normas no pueden vaciar de contenido el derecho a la pensión ni condicionarlo a que la persona se mantenga fuera del mercado laboral. Trabajar no puede ser motivo para perder este beneficio.

De acuerdo con el comunicado del caso , como el Poder Ejecutivo no corrigió la regla después de sentencias previas, el Pleno decidió eliminarla del orden jurídico, garantizando que la suspensión ya no se aplique a ninguna persona en el país.