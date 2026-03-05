Hombre se negaba a salir de casa rentada desde 1959; SCJN falla a favor del casero para recuperarla

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó el derecho de propiedad y otorgó mayor protección a las y los caseros que rentan casas y departamentos cuando decidan recuperar el inmueble para uso personal.

El caso involucró a un hombre que se negaba a desocupar una vivienda rentada desde 1959 y se amparaba bajo las leyes locales para no salir hasta que el propietario le proporcionara un nuevo hogar para mudarse.

En la sesión del jueves 5 de marzo , las ministras y ministros señalaron que los propietarios pueden disponer de sus inmuebles sin cargas excesivas para recuperarlos, siempre que notifiquen al inquilino con tiempo de anticipación.