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Congreso

El PT acusa a Morena de armar reformas a Ley del Derecho de Autor ''con presión de cabilderos''

La próxima semana podrían votarse reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, pero la bancada petista alerta desprotección a creadores.
vie 03 abril 2026 05:00 PM
Sesión Ordinaria Diputados
Morenistas y petistas llevan siete años trabajando de cerca en las cámaras legislativas. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro )

El Partido del Trabajo (PT) se inconformó ahora con el dictamen de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, próximo a discutirse, y señaló a Morena de realizar cambios adversos a los creadores, por presiones de cabilderos.

La diputada Magdalena Nuñez de Monreal dijo que al día siguiente de que se votara el ''Plan B'' de reforma electoral en el Senado, es decir al que el PT dio su voto en contra, se informó a su bancada que las reservas que habían consensuado para modificar el dictamen en beneficio de los creadores, ya no iban a prosperar.

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La razón, dejó entrever, fue la presión de los cabilderos y los intereses económicos cuantiosos que están detrás y que el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, estimó en cuatro billones de pesos anuales.

Por lo anterior, Sandoval ofreció a los creadores: “Nosotros nos la vamos a jugar con ustedes hasta el final”, pese al viraje en la postura de Morena y los intereses de transnacionales.

Por su parte, Núñez sostuvo: “Hay una danza millonaria de miles de millones de pesos que quedan en manos de muy pocos que son los que usufructúan precisamente la creatividad y la interpretación y la voz de los artistas mexicanos”.

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El pasado 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, misma que busca proteger a los actores de doblaje del uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial, y proteger sus derechos laborales; además propuso expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

La diputada del PT explicó que la propuesta de la mandataria sí incluía beneficios para los creadores, pero eso se busca alterar durante la dictaminación en la Comisión de Cultura de la Cámara el 7 de abril, para llevarla a votación del pleno al día siguiente.

“La iniciativa que recibimos de la presidencia es una iniciativa progresista que trae ya una intencionalidad de protección de los derechos de autores, compositores e intérpretes y la que finalmente está presentando la comisión, pues se modificó de tal grado que ahora es regresiva, es decir, todavía disminuye lo que ya ahorita está", dijo.

Por eso la postura es “enérgica y fuerte para que llegue hasta Palacio Nacional esta denuncia de lo que se está dando, porque no dejaron de estar como zopilotes revoloteando alrededor de la comisión los cabilderos de estas megaempresas”, acusó.

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Lo que se propone ahora “es desafortunado incluso más regresivo”, de acuerdo a la diputada, quien explicó que hubo foros con el sector de artistas, intérpretes y autores, y de ellos resultó una propuesta para modificar el artículo 118 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

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El objetivo es “que los artistas, intérpretes y ejecutantes, incluyendo a los actores de doblaje y locutores, tengan la facultad expresa de autorizar o prohibir que su imagen y voz sean procesadas por sistemas de IA”.

Sin embargo ese cambio que se había acordado con Morena que se iba a respaldar como reserva, no será considerado.

Manuel Arredondo, representante legal de ejecutantes, y Alejandro Pulido, representante de artistas, recordaron que la intención de la iniciativa era la protección de los derechos de los artistas.

Hay modelos de Inteligencia Artificial que pueden imitar una voz, clonar un estilo o transformar una interpretación sin el consentimiento del creador, recalcaron, y en el sector y en el gremio “obviamente no estamos peleados con la inteligencia artificial, apuntaron.

”Sabemos que la humanidad tiene que ir avanzando y apoyamos que eso suceda. Sin embargo, lo queremos con transparencia, con ética y obviamente con la remuneración adecuada que que todo esto debe de representar”.

Sin embargo esa remuneración adecuada, a juicio de los petistas, no está garantizada por lo que indicaron que no dejarán indefensos a los creadores.

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Congreso Mexicano Derechos de autor apropiación cultural DeepSeek

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