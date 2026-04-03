El PT acusa a Morena de armar reformas a Ley del Derecho de Autor ''con presión de cabilderos''

La razón, dejó entrever, fue la presión de los cabilderos y los intereses económicos cuantiosos que están detrás y que el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, estimó en cuatro billones de pesos anuales.

Por lo anterior, Sandoval ofreció a los creadores: “Nosotros nos la vamos a jugar con ustedes hasta el final”, pese al viraje en la postura de Morena y los intereses de transnacionales.

Por su parte, Núñez sostuvo: “Hay una danza millonaria de miles de millones de pesos que quedan en manos de muy pocos que son los que usufructúan precisamente la creatividad y la interpretación y la voz de los artistas mexicanos”.

El pasado 13 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, misma que busca proteger a los actores de doblaje del uso no autorizado mediante sistemas de inteligencia artificial, y proteger sus derechos laborales; además propuso expedir la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

La diputada del PT explicó que la propuesta de la mandataria sí incluía beneficios para los creadores, pero eso se busca alterar durante la dictaminación en la Comisión de Cultura de la Cámara el 7 de abril, para llevarla a votación del pleno al día siguiente.

“La iniciativa que recibimos de la presidencia es una iniciativa progresista que trae ya una intencionalidad de protección de los derechos de autores, compositores e intérpretes y la que finalmente está presentando la comisión, pues se modificó de tal grado que ahora es regresiva, es decir, todavía disminuye lo que ya ahorita está", dijo.

Por eso la postura es “enérgica y fuerte para que llegue hasta Palacio Nacional esta denuncia de lo que se está dando, porque no dejaron de estar como zopilotes revoloteando alrededor de la comisión los cabilderos de estas megaempresas”, acusó.