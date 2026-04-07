Senadores van por sanciones a empleadores que no registren las horas laborales de los trabajadores

Se menciona en este proyecto, el cual fue modificado a la iniciativa que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, que de no cumplirse, habrá una multa de 250 a 5,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA) al empleador, que actualmente equivale de 29, 327 a 586, 550 pesos.

Además, se señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) expedirá las disposiciones que determine para la aplicación y excepción de esta regla.

En la exposición de motivos de la propuesta de reforma se menciona que el registro electrónico es necesario para contar con evidencia del cumplimiento de la reducción del tiempo de la jornada laboral.

"Para lo cual es pertinente establecer la obligación patronal de conservar información y proporcionarla a la autoridad; sin embargo, considerando las diferencias y capacidades de los distintos sectores, se estima necesario precisar el alcance y excepciones a esta obligación", se menciona en el documento.

En la propuesta que se presentará mañana en comisiones también se especifica que de cada seis días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro.

Asimismo, las personas que laboren en domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo.

En la propuesta se retoma lo establecido en la Constitución y que fue avalado hace un mes por el Congreso de la Unión, que a partir de 2027 disminuirán dos horas la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

También se establece que la jornada laboral podrá prolongarse en horario extraordinario. En estos casos, se pagaran al doble las primeras 12 horas.

Se contempla que mañana miércoles esta reforma sea avalada tanto en comisiones unidas como en el pleno del Senado.

Desde 1931 cuando se promulgó la Constitución se estableció una jornada máxima de ocho horas diarias y con al menos un día de descanso por cada seis días de trabajo, sin que dicho límites fueran modificados desde entonces.