¿Dónde está la única playa reprobada por Cofepris para Semana Santa 2026? Alertan de contaminación fecal

Con la llegada de Semana Santa 2026 , millones de turistas se preparan para disfrutar del sol y el mar en distintos puntos del país. Sin embargo, no todas las playas mexicanas presentan condiciones óptimas para actividades recreativas.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer que, tras analizar 2,358 muestras de agua en 289 playas de México, solamente una playa resultó no recomendada para uso recreativo.
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La única playa reprobada por Cofepris para Semana Santa 2026
La clasificación de “no recomendada” se debe a que algunos puntos de la playa superaron los niveles permitidos de enterococos, bacterias que indican contaminación fecal y riesgo para la salud de los visitantes. Los puntos más afectados fueron:
-Playa Blanca: 2,387 NMP/100 mL
-Tijuana I (San Antonio del Mar): 1,312 NMP/100 mL
-Baja Malibú: 523 NMP/100 mL
En contraste, otras zonas de Playa Tijuana, como Parque México (44 NMP), La Mojonera/El Faro (90 NMP), Cañada Azteca (75 NMP) y El Vigía (134 NMP), cumplen con los criterios de calidad sanitaria para actividades recreativas, según el monitoreo.
Factores que afectan la calidad del agua en Tijuana
La Cofepris identificó varios factores que influyen en los niveles de contaminación en Playa Tijuana:
-Infraestructura insuficiente: falta de sistemas adecuados de saneamiento y alcantarillado
-Descargas contaminantes: vertidos de aguas residuales tratadas y drenajes pluviales
-Asentamientos y actividades humanas: presencia de colonias irregulares, comercio informal y fileteo de productos marinos
-Uso intensivo: la gran afluencia de bañistas también impacta la calidad del agua
El monitoreo se realizó entre el 3 y el 13 de marzo de 2026, en coordinación con las autoridades estatales de salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
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¿Cómo les fue a las playas de Acapulco y Veracruz?
Para esta Semana Santa 202 6, los turistas pueden disfrutar con seguridad de las playas de Acapulco y Veracruz, según el monitoreo más reciente de la Cofepris, que confirmó que los niveles bacteriológicos se mantienen dentro de los límites permitidos.
En Acapulco, Guerrero (muestreo del 2 al 7 de marzo):
Playas con niveles muy bajos de enterococos:
-Caletilla (11 NMP)
-La Roqueta (11 NMP)
-Suave (11 NMP)
-El Morro (10 NMP)
-Condesa (11 NMP)
-Majahua (11 NMP)
Playas con niveles moderados (pero seguras):
-Caleta (48 NMP)
-Hornos (23 NMP)
-Papagayo (23 NMP)
-Zona Icacos: 12–154 NMP (por debajo del límite de riesgo de 200 NMP)
Otras playas seguras: Revolcadero (41 NMP), Manzanillo (15 NMP), Pie de la Cuesta (14 NMP)
En Veracruz, Veracruz (muestreo del 2 al 12 de marzo):
Zona conurbada Veracruz-Boca del Río (niveles óptimos):
-Mocambo (11 NMP)
-Regatas (11 NMP)
-Pelícano (14 NMP)
-Villa del Mar (22 NMP)
Niveles ligeramente más altos, dentro de norma:
-Antón Lizardo (92 NMP)
-Playa Tumbao (104 NMP)
-Tuxpan: Barra Norte, Mis Amores, Azul (10–17 NMP)
-Costa Esmeralda y Los Tuxtlas: Tecolutla, Casitas, Montepío, Hermosa (10 NMP)
En ambos destinos, las playas cumplen con los estándares sanitarios, ofreciendo condiciones seguras para nadar y disfrutar del mar.
Durante el periodo prevacacional, la Cofepris evaluó las playas con mayor afluencia turística del país. De 289 playas analizadas:
-288 playas cumplen con los criterios de calidad sanitaria para actividades recreativas
-1 playa no recomendada: Playa Tijuana, Baja California
La dependencia recordó que mantener la calidad del agua es responsabilidad de todos. Se exhorta a turistas y habitantes locales a colaborar evitando la contaminación de las playas y reportando cualquier anomalía a los Comités de Playas, así como en los portales oficiales de Cofepris y SEMARNAT.