¿Dónde está la única playa reprobada por Cofepris para Semana Santa 2026? Alertan de contaminación fecal

La única playa reprobada por Cofepris para Semana Santa 2026

De acuerdo con su más reciente reporte , de todas las playas evaluadas, solo Playa Tijuana en Baja California no alcanzó los estándares para actividades recreativas.

La clasificación de “no recomendada” se debe a que algunos puntos de la playa superaron los niveles permitidos de enterococos, bacterias que indican contaminación fecal y riesgo para la salud de los visitantes. Los puntos más afectados fueron:

-Playa Blanca: 2,387 NMP/100 mL

-Tijuana I (San Antonio del Mar): 1,312 NMP/100 mL

-Baja Malibú: 523 NMP/100 mL

En contraste, otras zonas de Playa Tijuana, como Parque México (44 NMP), La Mojonera/El Faro (90 NMP), Cañada Azteca (75 NMP) y El Vigía (134 NMP), cumplen con los criterios de calidad sanitaria para actividades recreativas, según el monitoreo.

Factores que afectan la calidad del agua en Tijuana

La Cofepris identificó varios factores que influyen en los niveles de contaminación en Playa Tijuana:

-Infraestructura insuficiente: falta de sistemas adecuados de saneamiento y alcantarillado

-Descargas contaminantes: vertidos de aguas residuales tratadas y drenajes pluviales

-Asentamientos y actividades humanas: presencia de colonias irregulares, comercio informal y fileteo de productos marinos

-Uso intensivo: la gran afluencia de bañistas también impacta la calidad del agua

El monitoreo se realizó entre el 3 y el 13 de marzo de 2026, en coordinación con las autoridades estatales de salud y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.