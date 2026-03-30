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México

Vacaciones de Semana Santa 2026, ¿cuándo terminan?

El calendario de la SEP señala las fechas exactas en las que los alumnos y maestros de educación básica deberán reincorporarse a sus actividades.
lun 30 marzo 2026 11:38 AM
Vacaciones de Semana Santa 2026, ¿cuándo terminan?
Los alumnos de educación básica tendrán dos semanas de descanso con motivo de la celebración de la Semana Santa 2026. (Prometeo Lucero/Prometeo Lucero / OBRAS)

Los alumnos de educación básica comenzaron este lunes su periodo de vacaciones por Semana Santa 2026, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), por lo que tendrán varios días de descanso antes de reincorporarse a sus actividades normales.

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¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Este año, la Semana Santa se celebra del del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 . Las fechas clave son las siguientes:

-Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
-Jueves Santo: 2 de abril de 2026
-Viernes Santo: 3 de abril de 2026
-Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
-Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

¿Cuántos días de descanso tiene la Semana Santa 2026?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, señala que las vacaciones de Semana Santa son del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 13 de abril.

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¿Qué se conmemora en Semana Santa?

En la Semana Santa se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, con lo cual la comunidad católica realiza diversas celebraciones en todo el mundo.

El Triduo Pascual —Jueves, Viernes y Sábado Santos— es el centro del año litúrgico. Debido a que se reza el rosario con los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, se califican a estos días como "santos", dice el sitio Desde La Fe.

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