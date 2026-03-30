Los alumnos de educación básica comenzaron este lunes su periodo de vacaciones por Semana Santa 2026, de acuerdo al calendario de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ), por lo que tendrán varios días de descanso antes de reincorporarse a sus actividades normales.
Vacaciones de Semana Santa 2026, ¿cuándo terminan?
¿Cuándo es Semana Santa 2026?
Este año, la Semana Santa se celebra del del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 . Las fechas clave son las siguientes:
-Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.
-Jueves Santo: 2 de abril de 2026
-Viernes Santo: 3 de abril de 2026
-Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026
-Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026
¿Cuántos días de descanso tiene la Semana Santa 2026?
El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, señala que las vacaciones de Semana Santa son del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 13 de abril.
¿Qué se conmemora en Semana Santa?
En la Semana Santa se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo, con lo cual la comunidad católica realiza diversas celebraciones en todo el mundo.
El Triduo Pascual —Jueves, Viernes y Sábado Santos— es el centro del año litúrgico. Debido a que se reza el rosario con los misterios gozosos, dolorosos, luminosos y gloriosos, se califican a estos días como "santos", dice el sitio Desde La Fe.