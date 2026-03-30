¿Cuándo es Semana Santa 2026?

Este año, la Semana Santa se celebra del del 29 de marzo al 5 de abril de 2026 . Las fechas clave son las siguientes:

-Domingo de Ramos: 29 de marzo de 2026.

-Jueves Santo: 2 de abril de 2026

-Viernes Santo: 3 de abril de 2026

-Sábado de Gloria: 4 de abril de 2026

-Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2026

¿Cuántos días de descanso tiene la Semana Santa 2026?

El calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026, señala que las vacaciones de Semana Santa son del 30 de marzo al 10 de abril de 2026, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 13 de abril.