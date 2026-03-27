La Cofepris explicó en un comunicado que la alerta sanitaria se emite derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V., quien identificó la falsificación del siguiente número de lote en territorio nacional:

El principal hallazgo en el lote falsificado es que hay etiquetas en idiomas diferentes al español.

Lote identificado por las autoridades sanitarias del medicamento Ozempic. (Foto: Captura de pantalla de Cofepris)

"El producto Ozempic® 1 mg (semaglutida) requiere receta médica para su adquisición, con base en el artículo 226 de la Ley General de Salud (LGS). Su uso indiscriminado y sin supervisión médica, puede representar un riesgo para la salud de los consumidores", detalla la alerta sanitaria.

¿Qué es ozempic?

Es un medicamento conocido genéricamente como semaglutida, que fue aprobado en 2017 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FD) para pacientes con diabetes tipo 2.

Es una inyección semanal que ayuda a reducir el nivel de azúcar en el hígado, además de los siguientes efectos:

Estimular la secreción de insulina

Disminuir el apetito

Retrasar el vaciamiento gástrico

Ante ello, algunos médicos lo recetan para pacientes con obesidad y que les ayude a bajar de peso, aunque esto último no cuenta con un respaldo suficiente para este fin.