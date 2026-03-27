Pierde patente
En diversos países, Ozempic comenzó a perder la patente a partir de marzo de 2026, por lo que se prevé la producción del medicamento de manera genérica, lo que abre la oportunidad de que se extienda su uso debido a la popularización de estos genéricos que por mucho tiempo se consideró un lujo, especialmente en los países de renta media, donde la creciente demanda ha chocado con precios muy elevados.
En clínicas de Bombay, por ejemplo, los médicos afirman que ya se están preparando para una avalancha de nuevos pacientes.
Más de 50 personas ingresan cada semana al consultorio del endocrinólogo Nadeem Rais en busca de inyecciones para adelgazar.
"Ahora mismo tenemos entre 70 y 80 pacientes en tratamiento activo", dijo a la AFP, aunque agregó que "cuando salgan los genéricos y bajen los precios, esa cifra podría subir fácilmente a 200".
Para finales de 2026, las patentes principales de la semaglutida habrán expirado en 10 países que representan el 48% de la carga mundial de la obesidad, según un estudio publicado a principios de este mes.
Entre ellos figuran Brasil, China, Sudáfrica, Turquía y Canadá, indicó el estudio.
Con información de AFP