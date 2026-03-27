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México

Cofepris alerta por Ozempic falsificado: cómo identificarlo y evitar riesgos

Las autoridades sanitarias detectaron lotes de Ozempic, la que se receta a algunos pacientes con diabetes tipo 2, pero que se usa también para bajar de peso.
vie 27 marzo 2026 10:24 AM
Cofepris lanza alerta sanitaria por Ozempic falsificado. Este es un medicamento para la diabetes, pero que también ayuda a bajar de peso.
El medicamento Ozempic se receta a pacientes con diabetes tipo 2; sin embargo, también se utiliza para bajar de peso. (Foto: Cofepris)

​​La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras la detección de la falsificación del medicamento Ozempic® 1 mg (semaglutida), en su presentación de solución inyectable en pluma precargada.

El organismo también detectó la falsificación de Tagrisso (osimertinib) 80 mg en tabletas, por lo que la seguridad y eficacia de ambos medicamentos no están garantizadas, lo que representa un riesgo directo para los pacientes que dependen de estos tratamientos.

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La Cofepris explicó en un comunicado que la alerta sanitaria se emite derivada del análisis técnico-documental de la información presentada por la empresa importadora Novo Nordisk México, S.A. de C.V., quien identificó la falsificación del siguiente número de lote en territorio nacional:

El principal hallazgo en el lote falsificado es que hay etiquetas en idiomas diferentes al español.

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Lote identificado por las autoridades sanitarias del medicamento Ozempic. (Foto: Captura de pantalla de Cofepris)

"El producto Ozempic® 1 mg (semaglutida) requiere receta médica para su adquisición, con base en el artículo 226 de la Ley General de Salud (LGS). Su uso indiscriminado y sin supervisión médica, puede representar un riesgo para la salud de los consumidores", detalla la alerta sanitaria.

¿Qué es ozempic?

Es un medicamento conocido genéricamente como semaglutida, que fue aprobado en 2017 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FD) para pacientes con diabetes tipo 2.

Es una inyección semanal que ayuda a reducir el nivel de azúcar en el hígado, además de los siguientes efectos:

  • Estimular la secreción de insulina
  • Disminuir el apetito
  • Retrasar el vaciamiento gástrico

Ante ello, algunos médicos lo recetan para pacientes con obesidad y que les ayude a bajar de peso, aunque esto último no cuenta con un respaldo suficiente para este fin.

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Recomendaciones por falsificación de ozempic

  • Antes de utilizar cualquier medicamento, realice una inspección visual del empaque secundario y primario para verificar que los números de lote y fechas de caducidad coincidan, así como que la pluma precargada no presente signos de manipulación o alteración.

  • No adquirir, suministrar ni utilizar medicamentos comercializados en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, así como en la vía pública (tianguis, mercados y cualquier otro establecimiento informal), principalmente aquellos que: o Requieren valoración, receta y supervisión médica o Se oferten a un precio exageradamente menor que el establecido en el mercado o Ostenten un idioma diferente al español.
  • Si se identifica el producto Ozempic® 1 mg (semaglutida) con las anomalías antes descritas, no adquirirlo ni utilizarlo y, de contar con información sobre su comercialización, realizar la denuncia en el siguiente enlace: denuncia sanitaria

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Riesgos de utilizar ozempic sin supervisión médica

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierte que el uso de este medicamento sin supervisión médica puede generar efectos adversos, como los siguientes:

  • Náuseas
  • Diarrea
  • Vómito
  • Dolor abdominal
  • Estreñimiento
  • Gastritis
  • Reflujo

Además, estudios en animales han señalado posibles riesgos como:

  • Tumores en la glándula tiroides
  • Pancreatitis aguda
  • Problemas en la vesícula biliar

También se advierte que el medicamento no debe utilizarse en:

  • Menores de edad
  • Mujeres embarazadas o en lactancia
  • Personas con antecedentes de ciertas enfermedades
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Pierde patente

En diversos países, Ozempic comenzó a perder la patente a partir de marzo de 2026, por lo que se prevé la producción del medicamento de manera genérica, lo que abre la oportunidad de que se extienda su uso debido a la popularización de estos genéricos que por mucho tiempo se consideró un lujo, especialmente en los países de renta media, donde la creciente demanda ha chocado con precios muy elevados.

En clínicas de Bombay, por ejemplo, los médicos afirman que ya se están preparando para una avalancha de nuevos pacientes.

Más de 50 personas ingresan cada semana al consultorio del endocrinólogo Nadeem Rais en busca de inyecciones para adelgazar.

"Ahora mismo tenemos entre 70 y 80 pacientes en tratamiento activo", dijo a la AFP, aunque agregó que "cuando salgan los genéricos y bajen los precios, esa cifra podría subir fácilmente a 200".

Para finales de 2026, las patentes principales de la semaglutida habrán expirado en 10 países que representan el 48% de la carga mundial de la obesidad, según un estudio publicado a principios de este mes.

Entre ellos figuran Brasil, China, Sudáfrica, Turquía y Canadá, indicó el estudio.

Con información de AFP

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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Medicamento

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