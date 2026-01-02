Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de Cofepris tras salida de Armida Zúñiga

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el relevo este viernes durante su conferencia de prensa matutina y explicó que el cambio fue una decisión de la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich.

"Fue una decisión que tomó el secretario de salud", declaró. "Es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos".

Sheinbaum dijo que la Cofepris ha pasado por distintas revisiones para mejorar su operación. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró, se combatió la corrupción al interior de la dependencia.

Después, con la llegada de Alejandro Svarch como titular, se puso orden en la comisión y se avanzó en la mejora de los trámites para la aprobación de medicamentos y otros insumos.

Ahora, con la reciente aprobación de la reforma a la Ley General de Salud, la Cofepris debe disminuir sus tiempos en los trámites. En el cumplimiento de ese objetivo está puesto el foco del gobierno.

"Tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo, para que haya mayor desarrollo en el país de medicamentos y otras actividades relacionadas con la salud”, expuso.

Posteriormente, la Secretaría de Salud también hizo oficial el cambio. A través de una tarjeta informativa agradeció el trabajo de la ex comisionada realizado durante 27 meses para consolidar a la Cofepris como "autoridad sanitaria moderna y confiable".