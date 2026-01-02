Publicidad

Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de Cofepris tras salida de Armida Zúñiga

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el relevo y aseguró que fue una decisión del secretario de Salud, David Kershenobich.
vie 02 enero 2026 12:35 PM
Víctor Hugo Borja será el nuevo titular de Cofepris
En 2020, el especialista se desempeñó como director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). (Foto: IMSS)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) está a cargo de Víctor Hugo Borja desde el 1 de enero de 2026.

El exfuncionario del IMSS asume la titularidad de Cofepris en sustitución de Armida Zúñiga, quien estuvo en el cargo poco más de un año, de octubre de 2024 a diciembre de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el relevo este viernes durante su conferencia de prensa matutina y explicó que el cambio fue una decisión de la Secretaría de Salud, a cargo de David Kershenobich.

"Fue una decisión que tomó el secretario de salud", declaró. "Es una institución muy importante, ahí se aprueba todo lo que tiene que ver con salud, nuevos medicamentos, alimentos".

Sheinbaum dijo que la Cofepris ha pasado por distintas revisiones para mejorar su operación. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aseguró, se combatió la corrupción al interior de la dependencia.

Después, con la llegada de Alejandro Svarch como titular, se puso orden en la comisión y se avanzó en la mejora de los trámites para la aprobación de medicamentos y otros insumos.

Ahora, con la reciente aprobación de la reforma a la Ley General de Salud, la Cofepris debe disminuir sus tiempos en los trámites. En el cumplimiento de ese objetivo está puesto el foco del gobierno.

"Tiene que ser una institución eficiente, que pueda dar los resultados de una revisión con tiempo, para que haya mayor desarrollo en el país de medicamentos y otras actividades relacionadas con la salud”, expuso.

Posteriormente, la Secretaría de Salud también hizo oficial el cambio. A través de una tarjeta informativa agradeció el trabajo de la ex comisionada realizado durante 27 meses para consolidar a la Cofepris como "autoridad sanitaria moderna y confiable".

¿Quién es Víctor Hugo Borja?

El nuevo titular de Cofepris es maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). También cuenta con un doctorado en Epidemiología por la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill.

Tiene larga trayectoria en la administración pública. Fue director fundador del Centro Nacional de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud.

En el IMSS ocupó diversos cargos también. Dirigió las coordinaciones o unidades de Salud en el Trabajo, Vigilancia Epidemiológica, Salud Pública y Atención Primaria a la Salud.

Durante 2020, como director de Prestaciones Médicas del IMSS, se encargó de algunos de los informes relacionados con la pandemia de covid-19, que presentó el Seguro Social.

En 2021 dejó ese cargo para unirse al extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) como titular de la Coordinación Médica Nacional.

En diciembre del mismo año regresó al IMSS, donde se desempeñó como titular de la Unidad de Educación e Investigación. En 2022 fue designado secretario técnico de la Junta de Gobierno de IMSS Bienestar.

