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México

177,000 mexicanos son detenidos y 13 mueren en operativos migratorios o bajo custodia del ICE

México ya envió 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos en rechazo a las detenciones migratorias y exige investigaciones sobre las causas de muerte de los connacionales.
mié 25 marzo 2026 10:15 AM
ICE ha detenido a 177,000 mexicanos desde enero y 13 han muerto en operativos migratorios o bajo su custodia
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, aseguró que México buscará justicia para los connacionales fallecidos en centros de detención de migrantes. (Foto: Presidencia de México)

El gobierno federal calificó como “inaceptable” la muerte de 13 mexicanos en operativos migratorios o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Las personas fallecidas forman parte de los 177,192 mexicanos que fueron detenidos por el ICE desde el 20 de enero. De ellos, 13,700 continúan en detención, informó Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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Por estos casos, México envió 14 comunicaciones diplomáticas a Estados Unidos, en rechazo a las detenciones migratorias, para exigir investigaciones sobre las causas de muerte de los mexicanos y buscar justicia.

“Manifestando que esto nos parece inaceptable, manifestando nuestra enorme preocupación y rechazo a que esto ocurra. Por supuesto, hemos sido, por instrucciones de la presidenta, muy enérgicos en este planteamiento”, aseguró Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte.

Para saber más

Los viajeros esperan en fila en un punto de control de seguridad de la TSA en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 20 de marzo de 2026. Los oficiales de seguridad del aeropuerto de Estados Unidos perdieron su primer cheque de pago completo el 13 de marzo cuando un cierre parcial de la financiación del gobierno se acercó a la marca de un mes, sin ningún avance en un desempa del Congreso que está comenzando a interrumpir los viajes por todo el país
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El Departamento de Estado estadounidense respondió ya a 12 de esas comunicaciones, donde informó de la apertura de indagatorias sobre las muertes.

El funcionario detalló que cuatro de los fallecimientos ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona y en Texas, Florida, Missouri e Illinois un caso en cada estado.

“Es un tema absolutamente doloroso, desgarrador y, por supuesto, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México, porque hablamos de 13 personas que trágicamente han perdido la vida”, declaró.

Los mexicanos que murieron tenían entre 19 y 69 años. Velasco dijo que la presunta causa de muerte en seis casos fueron complicaciones médicas; en cuatro se reportaron suicidios; dos mexicanos murieron en operativos del ICE y uno más en el ataque armado en contra de un centro de detención en Dallas, Texas.

Solo en cinco de los 13 fallecimientos las familias aceptaron un apoyo económico para la repatriación. Además, se interpusieron demandas legales por dos muertes; otros cuatro casos están en el proceso de integración de expediente, tres más en análisis jurídico preliminar y otros tres en valoración por las familias de la víctima.

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“Vamos a buscar que haya toda la justicia que debe haber en estos casos”, aseguró el subsecretario.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno no está de acuerdo con estas formas de detención y que continuará exigiendo el respeto a los derechos humanos de los migrantes. “Vamos a seguir insistiendo en que se debe hacer la investigación para saber realmente la causa de muerte”, comentó.

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Remueven a 15 cónsules

Una de las estrategias de México para reforzar la protección consular es visitar los centros de detención estadounidenses, sobre todo los de apertura más reciente, para corroborar las condiciones en las que se encuentran las personas detenidas. A la fecha ya se realizaron 12,866 visitas, un promedio de 30 al día.

Además, la SRE otorgó 20,908 asesorías legales y mantiene 5,285 casos activos. En 20 consulados se amplió el personal de protección.

El canciller Ramón de la Fuente dijo que 53 consulados fueron evaluados y en 15 de estos se removió a los titulares.

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“El proceso de evaluación continúa y en esto vamos a seguir siendo rigurosos, estrictos, justos, pero exigiendo que se cumplan todos los nuevos lineamientos del modelo de atención consular vigente”, explicó.

Ante las quejas recibidas en varios consulados por malos tratos, se realizaron entrevistas al personal de estos recintos. A partir de ahí se hicieron movimientos de trabajadores y se abrió un canal de comunicación directa con la Ciudad de México.

También se implementará un nuevo mecanismo de evaluación y se capacitará al personal para prevenir conductas de acoso laboral, agregó el subsecretario Velasco.

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