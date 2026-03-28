En las acciones de limpieza se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas, mediante trabajos permanentes de limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades costeras.

“De manera paralela, en la Sonda de Campeche, particularmente en el complejo Cantarell, se mantienen trabajos de investigación, contención y mitigación del hidrocarburo, con apoyo de unidades especializadas y tecnología para la inspección submarina, con el objetivo de atender el fenómeno desde su origen”, detalla el comunicado conjunto.

¿Quiénes realizan labores de limpieza en el Golfo de México?

El Grupo Interinstitucional (GI) conformado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como autoridades estatales y municipales.

Pemex informa que se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México, reportándose playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento.

