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Autoridades limpian 91 toneladas de residuos con hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco

De acuerdo con organizaciones ambientales y reportes comunitarios, la contaminación alcanzó unos 230 kilómetros de litoral y 39 comunidades afectadas en Veracruz y Tabasco.
mar 17 marzo 2026 06:04 PM
derrame golfo de mexico
91 toneladas de residuos impregnados con hidrocarburo han sido recolectadas en playas de Veracruz y Tabasco, con un avance general de limpieza del 85% (Foto: Semarnat)

A dos semanas de que pescadores y comunidades costeras denunciaron la presencia de petróleo y chapopote en playas del sur de Veracruz y norte de Tabasco, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó este martes que se han recolectado 91 toneladas de residuos con hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco y reportó un avance del 85% en las labores de limpieza.

En conferencia de prensa, autoridades ambientales informaron que no se tiene certeza del origen de este incidente, el cual evitaron calificar como “derrame”.

“No sabemos el origen absolutamente. Sabemos que hay un fondeadero en altamar que está frente a Pajaritos (complejo de Pemex, ubicado en Veracruz) y creo que también le da servicio a (la refinería de) Dos Bocas, donde los barcos se paran en espera de llegar a descargar su material, creemos que sucedió ahí la descarga, pero no le llamamos derrame... tenemos la seguridad de que no fue Pemex, lo más probable es que fue un barco privado”, indicó.

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La secretaria explicó que distintas dependencias trabajan desde hace unos días de forma coordinada para atender esta situación y detalló que “se han logrado recolectar 91 toneladas de residuos que estaban impregnados con hidrocarburos en las playas de Veracruz y de Tabasco”.

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Bárcena enfatizó que el material encontrado no corresponde a un evento reciente típico, pues dijo, “el hidrocarburo que se ha encontrado está muy intemperizado, ya estuvo expuesto al aire libre, por lo tanto no es un caso clásico de derrame”.

Por ello, insistió en que no se le llame derrame, "sino una descarga, aparentemente una sola”.

Sobre las acciones de limpieza en playas afectadas por esta "descarga", indicó que se desplegó un operativo con participación local, en el que colaboran más de 200 personas.

"Se ha trabajado con 200 personas, entre trabajadores y pescadores de la zona, que han ayudado a la limpieza y a evitar mayores afectaciones”, dijo.

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Autoridades continúan recorridos terrestres, marítimos y aéreos para evaluar las condiciones del litoral. (Foto: Semarnat)

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En tanto, la procuradora ambiental Mariana Boy informó que durante el fin de semana realizó un recorrido aéreo para verificar la situación de este hecho y los avances. “Constatamos los avances de las acciones de limpieza implementadas desde los primeros reportes, el 2 de marzo”, dijo.

Detalló que se aplicaron dos estrategias paralelas de limpieza: “una, la limpieza en el mar, y la otra, la recolección en playas”.

Según su balance, “la limpieza en el mar está completamente concluida” y en tierra “el avance es del 85% y se espera que en esta semana se concluyan esos trabajos”.

Ambas funcionarias coincidieron en que la situación se encuentra bajo control y en fase final de atención, mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión el origen de la descarga.

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Origen del derrame bajo investigación

Hace dos semanas, pescadores y comunidades denunciaron la presencia de petróleo y chapopote en playas del sur de Veracruz y norte de Tabasco, que según organizaciones ambientales, afectaba ya a 39 comunidades.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el origen de esta "descarga" de hidrocarburo en el Golfo de México, sin embargo las autoridades ambientales realizan trabajos de limpieza en playas y cuerpos de agua.

De acuerdo con organizaciones ambientales y reportes comunitarios realizados la semana pasada, la contaminación alcanzó unos 230 kilómetros de litoral y 39 comunidades afectadas, en municipios veracruzanos como Pajapan, Mecayapan y Tatahuicapan, así como zonas costeras de Paraíso y Sánchez Magallanes, en Tabasco.

Los primeros reportes de este hecho surgieron el 1 de marzo, cuando habitantes detectaron manchas de hidrocarburo en el mar y residuos en la arena. En los días siguientes, el contaminante avanzó a lo largo de la costa.

Uno de los sitios más impactados por esta situación según se dio a conocer, fue la Laguna del Ostión, en Pajapan, donde el petróleo ingresó al sistema lagunar utilizado para el cultivo de ostión, camarón y otras especies, por lo que autoridades implementaron en dicho lugar varias acciones de contención mediante el uso de cordones oleofílicos.

Organizaciones agrupadas en la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México advierten que la contaminación afecta manglares, zonas de reproducción de fauna marina y hábitats de aves migratorias.

Mientras que comunidades pesqueras, denuncian que el hidrocarburo dañó redes, lanchas y áreas de captura, generando pérdidas económicas. También se reportaron afectaciones en fauna marina, incluyendo tortugas cubiertas de hidrocarburo y un manatí sin vida en Coatzacoalcos.

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