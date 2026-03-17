Autoridades limpian 91 toneladas de residuos con hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco

A dos semanas de que pescadores y comunidades costeras denunciaron la presencia de petróleo y chapopote en playas del sur de Veracruz y norte de Tabasco, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó este martes que se han recolectado 91 toneladas de residuos con hidrocarburos en playas de Veracruz y Tabasco y reportó un avance del 85% en las labores de limpieza.

En conferencia de prensa, autoridades ambientales informaron que no se tiene certeza del origen de este incidente, el cual evitaron calificar como “derrame”.

“No sabemos el origen absolutamente. Sabemos que hay un fondeadero en altamar que está frente a Pajaritos (complejo de Pemex, ubicado en Veracruz) y creo que también le da servicio a (la refinería de) Dos Bocas, donde los barcos se paran en espera de llegar a descargar su material, creemos que sucedió ahí la descarga, pero no le llamamos derrame... tenemos la seguridad de que no fue Pemex, lo más probable es que fue un barco privado”, indicó.