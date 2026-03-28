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México

Semar localiza embarcaciones en el Mar Caribe que iban con ayuda a Cuba

La Secretaría de Marina localizó las embarcaciones cerca de Cuba; se perdió su rastro cuando se dirigían con ayuda humanitaria a ese país.
sáb 28 marzo 2026 08:50 AM
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Las embarcaciones transportaban ayuda humanitaria para Cuba. La Secretaría de Marina informó sobre su localización y comunicación con la tripulación. (Foto: @SEMAR_mx )

La Secretaría de Marina (Semar) informó que se localizaron las embarcaciones que se habían extraviado cuando llevaban ayuda humanitaria a Cuba en su ruta por el Mar Caribe.

“La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe. Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba. Un buque de esta Institución ya se dirige a la zona para brindar apoyo. Se mantiene comunicación vía radio”, informó la Semar a través de su cuenta en 𝕏 .

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Previamente, un portavoz del convoy "Nuestra América" informó del hallazgo: "Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana".

"El convoy sigue en ruta para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo el portavoz, que agradeció a las autoridades mexicanas y cubanas su "apoyo, coordinación y profesionalismo".

Los buques formaban parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana. Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, según la información recopilada por la Marina de México.

"Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado", dijo a la AFP el viernes un portavoz del convoy Nuestra América.

¿Qué navíos se perdieron?

La Semar detalló que se trata de dos embarcaciones tipo catamarán con tripulantes de diversas nacionalidades, por lo que mantuvo comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Labúsqueda incluye aeronaves Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la Mañanera del Pueblo del viernes 27 de mrazo que continuaban con la búsqueda.

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México envía ayuda humanitaria a Cuba

Desde febrero de 2026, México envío ayuda humanitaria a Cuba ; entre los alimentos y productos se encuentra leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal. La isla caribeña sufre una intensa crisis energética y de alimentación debido a la intensificación del bloqueo económico por parte de Estados Unidos y el amago de imponer más impuestos a los países que ayuden al país.

El viernes 27 de marzo de 2026, arribó un buque de la Armada mexicana a Cuba con un cargamento de ayuda humanitaria, el cuarto enviado desde febrero a la isla que atraviesa una crisis económica agravada por el bloqueo petrolero de Washington, informaron medios oficiales.

El buque Huasteco arribó al puerto de La Habana con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles de México.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya ha enviado a Cuba más de 3,000 toneladas de insumos, como leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

Leer más:

barco ayuda humanitaria
Internacional

México pierde rastro de dos barcos con ayuda rumbo a Cuba y la búsqueda se intensifica en el Caribe

Cuba, con 9.6 millones de habitantes, registra una fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas debido a los efectos combinados de la baja productividad de su economía centralizada, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el colapso del turismo.

La situación se agudizó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso un bloqueo petrolero a Cuba en enero, después de que fuerzas estadounidenses detuvieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro, cuyo gobierno había sido la principal fuente de suministro de combustible para la isla. Trump también ha amenazado con aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba.

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Ante ello, la mandataria federal aseguró que se seguirá enviando "la ayuda humanitaria que sea necesaria", y añadió que su gobierno continúa "buscando la manera" de enviar combustible a la isla "sin afectar a México".

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