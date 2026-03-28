Semar localiza embarcaciones en el Mar Caribe que iban con ayuda a Cuba

#ÚltimaHora ⚓️ La Secretaría de Marina informa que una aeronave de la Armada de México localizó a las embarcaciones tipo catamarán que se estaban buscando en el Caribe. Fueron localizados a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba. Un buque de esta Institución ya se… pic.twitter.com/Vg8UeRTN4R — SEMAR México (@SEMAR_mx) March 28, 2026

Previamente, un portavoz del convoy "Nuestra América" informó del hallazgo: "Estamos aliviados de confirmar que los dos veleros han sido localizados por la Marina mexicana. Las tripulaciones están a salvo y los barcos continúan su trayecto a La Habana".

"El convoy sigue en ruta para completar su misión: entregar ayuda humanitaria urgentemente necesaria al pueblo cubano", dijo el portavoz, que agradeció a las autoridades mexicanas y cubanas su "apoyo, coordinación y profesionalismo".

Los buques formaban parte de un convoy internacional que quiere enviar 50 toneladas de suministros médicos, comida, paneles solares y otros bienes para la necesitada población cubana. Los veleros tenían previsto arribar a La Habana entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, según la información recopilada por la Marina de México.

"Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado", dijo a la AFP el viernes un portavoz del convoy Nuestra América.

¿Qué navíos se perdieron?

La Semar detalló que se trata de dos embarcaciones tipo catamarán con tripulantes de diversas nacionalidades, por lo que mantuvo comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Labúsqueda incluye aeronaves Persuader, que "ejecutan patrones de búsqueda" en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando el derrotero programado, posibles cambios de rumbo y las condiciones meteorológicas, detalló la Marina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó durante la Mañanera del Pueblo del viernes 27 de mrazo que continuaban con la búsqueda.