El seguro social se podría ampliar a los hermanos: Senado discute cambio en reforma para hacerlo realidad

¿En qué consiste la reforma y qué beneficios trae?

La reforma aprobada en la Comisión de Seguridad Social del Senado propone reconocer a hermanos y hermanas como familiares derechohabientes del ISSSTE, pero con condiciones claras:

Dependencia económica: sólo aplicará para quienes dependan económicamente de la persona trabajadora o pensionada.

Sin otro régimen de seguridad social: la hermana o hermano beneficiario no debe contar con su propio acceso a la seguridad social.

Esto significa que, al acreditarse la dependencia económica y la falta de cobertura propia, los hermanos podrán acceder a los beneficios de la seguridad social, como atención médica y otros servicios que actualmente se reservan a familiares directos como hijos o cónyuges.

📷Se realizó una reunión de la Comisión de Seguridad Social, en la que se analizó un dictamen sobre una reforma en materia de familiares derechohabientes.https://t.co/42EaF5BYbb pic.twitter.com/KtRqDWtjGo — Senado de México (@senadomexicano) March 25, 2026

Hermanos podrían recibir pensión tras fallecimiento del trabajador

Otro de los beneficios que contempla la reforma es que los hermanos dependientes podrán incluirse en el orden de prelación para recibir pensiones en caso del fallecimiento de la persona trabajadora o pensionada, como beneficiarios adicionales a los ya previstos por la ley. Esto amplía el alcance de la protección y reconoce la importancia de estos vínculos familiares.

Además, la reforma introduce un lenguaje incluyente, reemplazando la palabra “hijo” por “hija o hijo”, en consonancia con la Constitución, asegurando así que la ley refleje un trato equitativo y moderno en la redacción de sus disposiciones.

En resumen, la reforma busca ampliar la cobertura de la seguridad social a hermanos económicamente dependientes, otorgándoles derechos que antes no estaban contemplados, aunque con la restricción de no contar con un régimen propio. Esto refleja un cambio importante en la concepción de familia dentro de la ley del ISSSTE.