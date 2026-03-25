Registrar a un hermano o hermana como derechohabiente dentro del sistema de seguridad social está cada vez más cerca de convertirse en realidad. La reforma que plantea esta posibilidad continúa avanzando en el Congreso de la Unión.
El seguro social se podría ampliar a los hermanos: Senado discute cambio en reforma para hacerlo realidad
La iniciativa busca ampliar el concepto de familia dentro de la seguridad social para que hermanos y hermanas puedan ser reconocidos como beneficiarios, al considerar que en muchos casos estos vínculos familiares son tan cercanos y relevantes como los que existen entre padres, hijos o cónyuges.
Por ahora, la propuesta contempla aplicar este beneficio únicamente a personas afiliadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y establece ciertas condiciones para acceder a él.
Cabe aclarar que la reforma aún no es ley. Sin embargo, este martes 24 de marzo fue aprobada en comisiones del Senado de la República, por lo que el siguiente paso será su discusión y votación en el pleno.
¿En qué consiste la reforma y qué beneficios trae?
La reforma aprobada en la Comisión de Seguridad Social del Senado propone reconocer a hermanos y hermanas como familiares derechohabientes del ISSSTE, pero con condiciones claras:
Dependencia económica: sólo aplicará para quienes dependan económicamente de la persona trabajadora o pensionada.
Sin otro régimen de seguridad social: la hermana o hermano beneficiario no debe contar con su propio acceso a la seguridad social.
Esto significa que, al acreditarse la dependencia económica y la falta de cobertura propia, los hermanos podrán acceder a los beneficios de la seguridad social, como atención médica y otros servicios que actualmente se reservan a familiares directos como hijos o cónyuges.
📷Se realizó una reunión de la Comisión de Seguridad Social, en la que se analizó un dictamen sobre una reforma en materia de familiares derechohabientes.https://t.co/42EaF5BYbb pic.twitter.com/KtRqDWtjGo— Senado de México (@senadomexicano) March 25, 2026
Hermanos podrían recibir pensión tras fallecimiento del trabajador
Otro de los beneficios que contempla la reforma es que los hermanos dependientes podrán incluirse en el orden de prelación para recibir pensiones en caso del fallecimiento de la persona trabajadora o pensionada, como beneficiarios adicionales a los ya previstos por la ley. Esto amplía el alcance de la protección y reconoce la importancia de estos vínculos familiares.
Además, la reforma introduce un lenguaje incluyente, reemplazando la palabra “hijo” por “hija o hijo”, en consonancia con la Constitución, asegurando así que la ley refleje un trato equitativo y moderno en la redacción de sus disposiciones.
En resumen, la reforma busca ampliar la cobertura de la seguridad social a hermanos económicamente dependientes, otorgándoles derechos que antes no estaban contemplados, aunque con la restricción de no contar con un régimen propio. Esto refleja un cambio importante en la concepción de familia dentro de la ley del ISSSTE.
¿Qué falta para que sea ley?
Para que la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entre en vigor, primero debe ser aprobada por mayoría simple en el Pleno del Senado.
Luego, la iniciativa será enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación. Si también se aprueba en esa instancia, la presidenta Claudia Sheinbaum deberá promulgarla, y finalmente será publicada en el Diario Oficial de la Federación para convertirse oficialmente en ley.